Insólita solicitud del Fiscal de Ushuaia Nicolás Arias el cual requirió que no juzguen en forma oral y que le apliquen una pena mínima y excarcelable al empresario Héctor Darío “El gringo” Weiss, procesado por el abuso sexual reiterado y estupro de dos menores de edad (ver)

La abogada Karina Echazú, que interviene como querellante del caso en representación de una de las menores presuntamente abusadas, replicó que la falta de instrucción no puede ser un atenuante de pena cuando el imputado es “un comerciante reconocido en la zona” que posee “concesionarias de autos en ambas ciudades” y “maneja negocios familiares de bebidas y comestibles, además de una chacra”.

Pedido de apartamiento:

El caso:

“El poder de persuasión y de manipulación ejercido por Weiss iba estrechamente relacionado con vínculo que tenía con el padre de la chica, y con una situación legal que la menor sobredimensionó, lo que le provocó miedo y temor”, escribió Barrionuevo.

La investigación por el presunto abuso sexual de dos menores de 8 y 14 años por parte del empresario de Ushuaia Héctor Darío “El gringo” Weiss, de 47 años, y dueño de una concesionaria de autos y de una distribuidora de bebidas, arrojó una novedad inesperada en las últimas horas cuando se conoció que el propio fiscal del caso requirió la omisión del juicio oral y la aplicación de una pena mínima y excarcelable, con argumentos insólitos que produjeron el rechazo inmediato de los familiares y la abogada de una de las víctimas.La causa había sido elevada a juicio y el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia había fijado fecha de audiencia para el próximo 7 de mayo.Para ello, Arias tuvo que ajustar la solicitud de pena al máximo que permite ese instituto legal (que es de tres años de prisión en suspenso) y como fundamento del requerimiento utilizó argumentaciones que generaron el rechazo y la indignación de al menos una de las partes querellantes.Además de considerar la “falta de antecedentes” del empresario, Arias escribió que “la edad y la educación también los considero como atenuantes, pues (Weiss) no culminó sus estudios secundarios”.Por otra parte, Arias citó como atenuante que Weiss resulta “sostén económico familiar y posee dos hijos menores de edad”.“La alta inserción económica (del acusado) debería ser evaluada como un agravante, y no como un atenuante, ya que no puede alegar que le ha faltado el acceso a un estándar cultural y social que le impidiera adecuar su conducta a los patrones de vida en sociedad”, fundamentó la letrada.“Estas circunstancias obligan a considerar una exigibilidad menor de la conducta debida en el ámbito de la culpabilidad”, resumió el representante de la Fiscalía.La abogada criticó, incluso, el cálculo realizado por el fiscal para llegar a la aplicación probable de una condena de prisión en suspenso.El instituto de “omisión de debate” requiere el acuerdo de todas las partes, por lo que “el solo hecho de que la parte querellante se haya opuesto, significa que el mecanismo no se aplica y el juicio se tiene que hacer igual”, explicó una fuente judicial.“Ha perdido credibilidad frente a nuestros ojos. Claramente ha mostrado su intención de pedir una pena mínima de cumplimiento condicional, fuera de los parámetros admisibles. No llevará adelante la audiencia de debate y el alegato final con la energía y convicción que los graves hechos delictivos que están siendo juzgados requieren”, expresó la abogada en el escrito enviado a Fappiano.El procesamiento dictado por la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo el año pasado dio por demostrado (de forma preliminar) que Weiss sedujo y mantuvo una relación sentimental durante seis meses con una menor de 14 años, a quien manoseó en reiteradas ocasiones y con la que finalmente tuvo relaciones sexuales hasta que la chica pudo dar cuenta de lo que estaba ocurriendo y su madre realizó la denuncia penal.Según describió Barrionuevo, el empresario “se aprovechó de la inmadurez emocional” de la adolescente de 14 años y “aunque parezca irreal en los tiempos que corren”, usaba la excusa de invitarla con caramelos para que concurriera a su oficina comercial, aprovechándose también de la relación de amistad que tenían ambas familias.Weiss “delineó su accionar con la finalidad última de mantener relaciones con una niña de sólo 14 años de edad, cuya inexperiencia sexual quedó acreditada”, aseveró la jueza en su pronunciamiento.De acuerdo a lo que demostró la Justicia, el sujeto le tocaba “la cola y los pechos cuando iban a darle de comer a los animales, y la besó en la boca en una oportunidad”.