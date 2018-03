La Municipalidad de Ushuaia incautó otro remis sin habilitación, el cual por redes sociales se ofrecía el servicio de traslado de chicos en edad escolar, detallando horarios. El vehículo fue ubicado en inmediaciones de un jardín de infantes.

En función de ello el personal de la Secretaría de Gobierno abocado al control de transporte realizó el seguimiento y logró dar con el automóvil y su conductora en inmediaciones del jardín de infantes ubicado en las 200 Viviendas, sobre la calle Damiana Fique.

El secretario de Gobierno, Omar Becerra, aseveró que “vamos a continuar trabajando de la misma manera con el objetivo de mejorar el servicio público y garantizar la seguridad de nuestros vecinos porque se trata de un tema de seguridad, de preservar la vida de los pasajeros, de la cobertura de seguro y de las condiciones en las que se encuentra el transporte”.

El operativo se realizó luego de detectarse la oferta de transporte por redes sociales y clasificados locales, donde se ofrecían los horarios disponibles para el traslado de niños y niñas en edad escolar.Tras comprobar que realizaba transporte de personas sin autorización se procedió al incautamiento del vehículo como así también infraccionar a la conductora, mientras que todas las actuaciones fueron giradas al Tribunal de Faltas que realizará el procedimiento correspondiente.Por último, expresó que “los transportes no habilitados y que no cumplan las reglas no pueden prestar un servicio tan sensible como el traslado de pasajeros y pasajeras”.