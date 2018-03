Desde la Unión Obrera Metalúrgica informaron que la empresa Brightstar Fueguina habría tomado la determinación de no renovar alrededor de 90 contratos que finalizarían en los próximos días. Según se informó, la decisión de la firma fue tomada debido a que no habrían recibido los insumos necesarios para continuar con la producción.

Asimismo, agregó que “se trata de 90 contratos los que están con esta situación, algunos con vencimiento el 15 de marzo y otros fines del mismo mes".

"Aun así, los trabajadores metalúrgicos -como lo hemos hecho durante todos estos años- vamos a seguir insistiendo en defender nuestro derecho a seguir habitando en la provincia de Tierra del Fuego", resaltó.

Sobre el tema, el Secretario General de la UOM, Oscar Martínez sostuvo que "La empresa ha decidido liberar a los trabajadores de prestar tarea, porque no ha tenido los insumos que a esta altura debiera haber recibido para producir, razón por la cual ha finalizado con anterioridad los contratos que estaban previstos para mediados de marzo".Si bien entendió que "no es una pelea solamente de los trabajadores metalúrgicos, sino de toda la comunidad, por el derecho a seguir habitando Tierra del Fuego", Martínez lamentó que "muchas veces no tenemos el acompañamiento de distintos sectores, que se vuelven cómplices de los gobiernos de turno -tanto a nivel provincial como nacional- siendo condescendientes de ellos y entonces nos encontramos en soledad a la hora de luchar".Finalmente descartó que se vaya a producir alguna reactivación del sector en este contexto previo al desarrollo del mundial de fútbol.