El hecho se registró en el local “Nanica” ubicado en Perito Moreno y Liberta de la ciudad de Rio Grande, donde vecinos constataron la puerta de acceso, que da a Perito Moreno 97, forzada.

“No solo es el valor de los elementos, sino el esfuerzo puesto en esto, nosotros viajamos por todos lados buscando artesanías exclusivas, no son artesanías en serie, son elementos que ninguno es igual al otro”, lamentó la propietaria del local.

Asimismo en cuanto a la alarma aseguró que quedó desactivada porque se encendía ante el menor ruido en el exterior, tratándose de una zona céntrica.

Personal policial y la propietaria fueron convocados al local, donde constataron que en el interior faltaban piezas de cuchillería en alpaca y plata que la damnificada calculó en un valor de 60 mil pesos aproximadamente.Incluso dio cuenta que tiempo atrás también registraron otro intento de robo con menores que quisieron cortar un vidrio, pero que no pudieron al tener vidrios dobles el local.“Desgraciadamente me tocó a mi. Esta tarde venían a poner las cámaras. Ahora voy a tener dos días cerrado el negocio, esto no lo voy a recuperar y no va a pasar nada, como pasó siempre”, dijo la mujer.