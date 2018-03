El Correo Argentino sufrió una cuantiosa sustracción en su sede en la localidad de Tolhuin, de la cual constataron el faltante de una caja fuerte conteniendo 100 mil pesos en efectivo.

Sí fue violentada una puerta interna, que da a una oficina donde estaba una caja fuerte conteniendo valores por alrededor de 100 mil pesos, la cual fue sustraída en su totalidad.

Personal policial trabaja intensamente en una investigación en el marco de la cual se dictaban medidas judiciales respecto de la casa de un empleado de la misma empresa.

Personal policial tomó intervención en el edificio de calle Santiago Rupatini 360, el cual no cuenta con medida de seguridad alguna, donde no constataron forzamiento en ninguna de sus aberturas exteriores.El 30 de octubre de 2015 la empresa ya había sufrido un robo de la caja fuerte, en un hecho que fue robo ya que dañaron la puerta frontal. En esta oportunidad no hubo forzamiento sobre las aberturas exteriores.