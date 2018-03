Robo en el restaurant De la Ostia ubicado en la calle Beauvoir N° 455 de Río Grande, se llevaron dinero en efectivo y las cámaras de seguridad del interior del local. Esperan el peritaje de una cámara externa para ver si pueden identificar a los ladrones.

Además, “se llevaron las cámaras y el procesador que filma”, pero advirtió que, “hay una cámara de afuera que no se llevaron y que tiene otro procesador”, por lo que esperan poder mirar las imágenes y tener más información.



El propietario expresó sentirse “cansado de todo esto, vengo remando en dulce de leche y que te pase esto no te dan ganas de seguir, hoy por ejemplo no voy abrir”.

En dialogo con FM Aire Libre, el dueño del local Francisco Maravilla, describió que, “violentaron una ventana y se llevaron toda la plata que me habían dejado de la recaudación de la confitería del Aeropuerto”.Consultado sobre la cantidad de dinero sustraído, dijo que “pueden ser de 50 mil a 100 mil pesos”.Maravilla expresó que no es la primera vez que le sucede un hecho delictivo de esta envergadura, y donde los mismos no se esclarecen por la falta de intervención de la justicia.