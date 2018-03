Revelaron cuando "ganaron" de extra los diputados nacionales por canjes de pasajes en el 2017, entre ellos se encuentran los cinco parlamentarios fueguinos. El polémico sistema permite obtener un sobresueldo de hasta el 45% fue utilizado por casi todos los legisladores de la Cámara baja.

Analuz Carol (FPV) $ 49.490

Martin Perez (FPV) $ 74.840

Matias Rodriguez (FPV) $ 87.740

Gaston Roma (PRO) $ 78.000

Hector Stefani (PRO) $ 21.300

Aquí no hay delito alguno. Pero el festival de pasajes del Congreso argentino es único en el mundo. El sistema, fruto de un trabajo mancomunado de las fuerzas políticas que se fue perfeccionando año tras año desde el retorno de la democracia, está reglamentado de esta manera: todos los senadores, diputados y otros funcionarios como secretarios y prosecretarios de ambas cámaras y de los bloques, reciben cada mes, haya o no sesiones, 20 pasajes de avión y 20 de ómnibus para viajar a cualquier lugar del país.

Los mismos de siempre:

Carrió, Roberti, González y Moreno ya habían hecho lo mismo en 2015, pero los acompañó en el top 5 Héctor Recalde. Aquel año, el último de la era K, cada uno de llevó un extra de $231.600. No parece casualidad que, año tras años, los legisladores que más canjean sean porteños o del Gran Buenos Aires. Como es obvio, no necesitan pasajes de avión ni de ómnibus para llegar al Congreso.

Cambio de tendencia:

Los diputados por Tierra del Fuego canjearon pasajes por efectivo,Nilda Garré quedó apenas un escalón detrás, porque en octubre utilizó dos pasajes de avión de la cuponera oficial y canjeó todos los demás para hacerse de un total de $353.100.El top 5 de canjeadores 2017 lo completaron la macrista Paula Urroz, que se llevó $349.260 y el radical Miguel Bazze, que embolsó $340.730. Estos números salieron a la luz después de tres años de silencio en los que la Cámara baja no respondió los pedidos de acceso a la información pública que presentaron medios y diferentes ONG. Finalmente una de ellas, Directorio Legislativo, recibió hace pocos días el detalle oficial de los pasajes canjeados por los diputados durante los años 2015, 2016 y 2017, cuyas datos más relevantes fueron publicados por Infobae.No hay control alguno sobre su uso: los legisladores pueden utilizarlos para trasladarse por trabajo o para irse de vacaciones. Tampoco están obligados a usarlos ellos mismos. Se los pueden obsequiar a un asesor (en el mejor de los casos), un familiar, un amigo o a alguien que termine revendiéndolo (como ha ocurrido).En el Senado, cada uno de los 20 pasajes mensuales de avión se puede canjear por $3.401, mientras los terrestres cotizan hoy a $240, aunque se permite cambiar 10 como máximo.Así lo hicieron este verano varios senadores, incluso antes de que comenzara el año legislativo. En Diputados, el valor del trueque es algo más modesto: cada aéreo cotiza a $1.350 y los terrestres (se pueden canjear los 20) a $ 650. Quien canjea todos los pasajes, entonces, se lleva $40.000, un 45% de sobresueldo sobre los cerca de $90.000 de bolsillo que cobraron el año pasado los diputados.El entonces jefe del bloque del FpV, Héctor Recalde, se llevó $327.800. Apenas un paso atrás se ubicó el propio presidente de la cámara, Emilio Monzó, que canjeó por $323.530. El jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, lo hizo por $260.310, Margarita Stolbizer por $251.480, Axel Kicillof por $245.220, Máximo Kirchner por $205.690 y Sergio Massa por $191.690.Apenas diez diputados de los que participaron del período de sesiones 2017 no se llevaron ni un peso de la cámara por canje de pasajes: Eduardo Costa (UCR-Santa Cruz), Nathalia González Seligra (PTS-Buenos Aires), Dulce Granados (FpV-Buenos Aires), Daniel Kroneberger (UCR-La Pampa), Pablo López (PO-Salta), Federico Masso (Libres del Sur -Tucumán), Néstor Pitrola (PO-Buenos Aires), Soledad Sosa (POMendoza), Orieta Vera González (C.Cívica-Catamarca) y Sergio Wisky - (PRO-Río Negro).Si se comparan las tablas de canjeadores de los últimos tres años -cuya información acaba de ser liberada- se observa una marcada similitud en los primeros puestos. Carrió y Roberti son imbatibles. Han canjeado todos sus pasajes durante los años que llevan como diputados. En 2016, hicieron lo mismo otros tres diputados: Darío Giustozzi (Frente Renovador), Gladys González (PRO) y Carlos "Cuto" Moreno (FpV). Todos se llevaron ese año $273.000.Cuando se consulta en la Cámara por qué reciben la misma cantidad de pasajes que los legisladores del interior, la respuesta es que "necesitan viajar a distintos puntos del país para informarse de las problemáticas sobre las que deben votar en el recinto".De acuerdo a los datos oficiales, entre 2012 y 2016 se registró un descenso (leve en términos nominales pero importantes si se tiene en cuenta que fueron años de alta inflación) en el monto total que gastó la Cámara de Diputados en los canjes de pasajes: de 40,9 millones se había bajado a 34,1 millones de pesos.Con ese dinero se podrían construir tres jardines de infantes, de acuerdo al presupuesto de las licitaciones nacionales. Aunque parezca extraño, las autoridades de la Cámara celebraron ese aumento.Así de insólito resulta este sistema cerrado de pasaje o cash. En las últimas semanas, Monzó intentó limitar la cantidad de pasajes "innominados" (los que se pueden ceder a otra persona), pero debió morigerar la medida después de una fuerte presión de las principales bancadas."Lamentablemente, ningún partido político parece querer transparentarla, sino sólo reproducir beneficios discrecionales que tienen los legisladores. Es necesario un cambio estructural del sistema que asegure los recursos de movilidad a los diputados pero que no represente el cobro de una caja negra que nadie sabe para qué se usa.De eso dan testimonio Fernanda Vallejos ($28.000), Graciela Ocaña ($28.000), Martín Lousteau ($28.000), Fernando Iglesias ($28.000), Héctor "Toti" Flores ($28.000), Daniel Filmus ($27.350) y Daniel Scioli ($23.950), entre otros que llegaron al Congreso el 10 de diciembre y antes de fin de año ya habían hecho su primer canje para llevarse un dinero extra para las fiestas.