El Secretario General del gremio metalúrgico UOM abrió la posibilidad de un llamado anticipado a elecciones para renovar la comisión directiva, ante las críticas de varios delegados por la firma del congelamiento salarial en la seccional Rio Grande, Oscar Martinez admitió que podría haber una intervención de la seccional, en caso de que persistan en oponerse al congelamiento de paritarias, y podría realizarse por dos vías: o bien por decisión de la UOM nacional, o bien desde el Ministerio de Trabajo. Planteó la situación crítica de muchas fábricas y la sucesión de incumplimientos, con empleados cesanteados que todavía no pueden cobrar.

Reiteró que el malestar surge del acuerdo con AFARTE que congela los salarios por dos años. “Hay compañeros que nos hacen responsables, nos critican y nos acusan de distintas responsabilidades. No debiera haber sido así, porque se organizaron congresos y asambleas en todos los turnos y los establecimientos, se llevó a votación y sólo a través de la decisión mayoritaria y en muchos casos unánime, se tomó la decisión de transitar esta vía, que no era la más agradable para nosotros. Sabíamos que nos iba a traer problemas y por eso, cuando llegamos a la ratificación, rechazamos directamente la homologación, a pesar de que tanto el gobierno nacional como las asociaciones empresarias consiguieron que quede homologado”, repasó.

Posible intervención:

El misterioso acuerdo:

“La alternativa que en principio quería imponer el gobierno nacional era la quita del 30% del salario. Se analizaron las dos alternativas, la quita del 30% o transitar un tiempo sin paritarias, que votó el congreso en forma unánime”, insistió.

Martínez, confirmó las versiones de una posible salida anticipada de la conducción, con el llamado a elecciones antes de que finalice el mandato, ante las críticas de varios delegados por el congelamiento salarial que acompañó, y el riesgo de intervención de la seccional de persistir en oponerse al acuerdo homologado.Este llamado anticipado a elecciones “tiene como fin responder al planteo de los compañeros, porque hemos sostenido que a los delegados, los integrantes de la comisión directiva, los dirigentes del movimiento obrero, los pone la gente y los puede sacar cuando lo considere, en la medida en que haya fundamentos”, dijo.Admitió que “hubo dudas de los compañeros por la situación que atravesamos el año pasado, la famosa firma de un acuerdo extorsivo como el que tuvimos que llevar adelante. Pareciera ser que ahora solamente los responsables somos los integrantes de la comisión directiva o el secretario general. Esto nos lleva a analizar seriamente la realidad y ver cómo actuar. Veremos cómo avanza y haremos un debate profundo y democrático con el conjunto de los compañeros y compañeras. Después tomaremos una decisión, tanto individual como colectiva”.También se le preguntó sobre las versiones de una intervención de la UOM Río Grande en caso de que se sigan oponiendo al congelamiento, y les dio entidad: “Es una alternativa que hemos manifestado con claridad ante el congreso de delegados, ante las asambleas y los compañeros, para que todos tengamos claro el cuadro de situación. Puede darse por dos vías, puede ser la propia organización por una decisión del secretariado nacional o el congreso nacional de delegados, o puede ser el Ministerio de Trabajo, como lo está haciendo con varias asociaciones sindicales. Hay dos vías de intervención”, explicó.Lo cierto es que el 23 de febrero Audivic dejó afuera a 96 personas y no terminó de pagar las liquidaciones. “La producción está paralizada en este momento y no han cobrado el mes de febrero. Justamente el pasado viernes convocamos al congreso de delegados para concurrir al Ministerio y tratar de resolver allí la situación, más allá de diferentes solicitudes de audiencia que no se han concretado. Ha transcurrido un tiempo más que suficiente y sin embargo el ministro no da ningún tipo de señal”, sostuvo.Hoy estarían tomando nuevas acciones “para ver si podemos modificar algo en una empresa que está en dificultades. No hay ningún representante en este momento que dé la cara para dar respuesta sobre cuándo se resolvería el problema. Se habían comprometido a abonar la totalidad de los salarios el 19 ó 20 de este mes y esto no se dio. Sabemos que hay una situación compleja porque estarían sin insumos para continuar la producción. Supuestamente había algunos insumos en un depósito local y estamos esperando que puedan ser trasladados, pero la empresa tendría dificultades financieras para llevar adelante los pagos que se reclaman para liberar esos productos”, detalló.Se le preguntó si se dijo toda la verdad detrás del acuerdo de congelamiento salarial, con versiones de que Antonio Caló había firmado a cambio de no ser investigado, como ocurre con otros dirigentes gremiales. “Esto lo podemos negar enfáticamente. Lo concreto es que Antonio Caló firmó a instancias de los resultados en cada una de las asambleas y de la posición del congreso de delegados de nuestra seccional. Acá hubo una decisión unánime del congreso de delegados en la totalidad de las asambleas, teniendo en cuenta la enorme presión que significaba el envío del gobierno de la reforma tributaria, con la modificación de los impuestos internos, que traía consecuencias terribles sobre la producción de Tierra del Fuego. En un plazo perentorio tuvimos que resolverlo, porque fue prácticamente una semana, y el gobierno ingresó el acuerdo de competitividad al Parlamento inmediatamente después de haberlo firmado con las provincias, la organización sindical y las empresas. Este acuerdo trajo como consecuencia el congelamiento. Otras circunstancias las desconocemos, porque nuestras reuniones estuvieron acotadas a la organización sindical y al sector empresario, con comunicaciones directas con el Ministro de la Producción y el Ministro de Economía”, expuso Martínez.