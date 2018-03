Una familia de Ushuaia está viviendo en una carpa, reclamando que le entreguen una casa perteneciente a un plan de viviendas del SOEM y el Municipio de Ushuaia.

De todas formas dijo que su esposo no firmó el descuento del monto solicitado por la dirigente municipal para comenzar con el tendido de la red de servicios, “porque realmente no podíamos y nos quedábamos sin dinero y sin casa”; pero que a partir de entonces los presionaron para que accedieran al pedido y el esposo termina firmando el descuento, para comenzar con el tendido de los servicios.

Recurrieron a la Municipalidad, pero les dijeron que sin el consentimiento del gremio no les pueden abrir la casa para ocuparla, y por ese motivo resolvieron instalar la carpa en el predio de enfrente; asegurando que “Esperón, supongo que lo dijo en broma, le dijo a mi marido que si poníamos una carpa lo cagaba a tiros” .

Segun se conocio en las ultimas horas y atraves del relato de Silvia Rajha, esposa de un afiliado del SOEM, “En octubre nos piden 20 mil pesos de adelanto de obra, pero nosotros ya no podíamos pagar el alquiler”, en abril nos hace firmar un contrato con una persona que iba a hacer las cámaras sépticas, porque en un principio íbamos a vivir con el zepelín, las cámaras sépticas y el tanque de agua; hasta tanto se hicieran los servicios de red".Rajha quien es esposa del afiliado al SOEM Gustavo Caballero en dialogo con Radio Provincia, dijo que la cancelación fue retenida “a pesar que la obra no estaba concluida por inclemencias del tiempo” y “en octubre la señora (secretaria General del SEOM, Sandra) Esperón decide que quiere todos los servicios de red, por un conflicto que tuvo ella con el Municipio, y que lo teníamos que pagar nosotros, los 54 adjudicatarios”, obra que costaba 3 millones y medio de pesos, y que por eso se les solicitó un adelanto de 20 mil pesos.Comentó que al realizar el planteo se torno "una situación muy violenta y yo, por decisión de Esperón, ya no tenía permitida la presencia en las reuniones del gremio”.El Matrimonio dice que “perdieron la cuenta” de cuánto dinero van poniendo para la construcción de la vivienda, y denuncian que fueron eliminados de un listado de preadjudicatarios en el cual se encontraban; e incluso aseguró que desde el gremio, “por orden de Sandra Esperon”, impulsan una recolección de firmas “para que nos quiten la casa”.“Tuvimos muchas extorsiones, porque siempre todo fue bajo amenazas”, aseveró, y anotó que tienen sus pertenencias en la vivienda que les corresponde, porque en una oportunidad el Municipio abrió las casas para que puedan poner sus pertenencias", pero que a pesar de ello fueron eliminados del grupo de WhatsApp que formaron los vecinos y no les entregan la casa, acusándolos de “querer intrusarla”.La mujer confirmó que presentaron las correspondientes denuncias, por todo lo que relató, y ahora recurriría a la vía judicial para reclamar la vivienda.