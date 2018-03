Polémica en Tierra del Fuego, luego que en la ultima sesion la Legislatura instauró por mayoría el 25 de marzo como “día de los derechos del niño por nacer”, la propuesta presenta por el Bloque del MPF contó con el respaldo de la bancada de la UCR-Cambiemos y de 6 de los 8 legisladores del FPV- PJ.

Este viernes 23 pañuelazo a favor del aborto : Representantes de los movimientos feministas de Tierra del Fuego manifestaron su repudio a la sanción del “Día de los Derechos del Niño por Nacer” cada 25 de marzo en Tierra del Fuego. Incluso anunciaron un “pañuelazo” de protesta para este viernes en las sedes de la Legislatura tanto en Ushuaia, como en Río Grande.

La sanción de la norma removió el debate provincial en tono al acceso legal, seguro y gratuito del aborto, que está debatiéndose en todo el país, y planteó la postura mayoritaria en la Legislatura Provincial, movilizando a sectores a favor de la iniciativa que este viernes estarán haciéndose sentir en las sedes legislativas de Ushuaia y Río Grande en una protesta que se denominó un “pañuelazo”, tal cual ya ha sucedido en las principales capitales del país.

Por 13 votos a favor y 2 en contra, la Legislatura aprobó ayer un proyecto de ley que declaró que en la Provincia, al igual que rige a nivel nacional desde el año 1998, el 25 de marzo es el “Día de los derechos del niño por nacer”.Quienes defendieron esta postura fueron las legisladoras, del bloque del FPV, Angelina Carrasco y Marcela Gómez. Carrasco dijo que con su par de bancada “consideramos que el tratamiento de este tema en este momento no es casual e implica, directamente, que la Legislatura tome una posición política sobre el tema” y que la aprobación de la iniciativa “en el marco de una discusión tan controvertida” implica que “la Legislatura está censurando ese debate en el seno de la provincia”. Fundó su postura en que justamente “quienes están en contra del proyecto de legalización del aborto son los que sostienen que están a favor de los derechos del niño por nacer”.Desde UCR-Cambiemos fue Pablo Blanco quien defendió la postura favorable de su bancada a la aprobación del proyecto. Sostuvo que a su entender “esta discusión ya quedó saldada en Tierra del Fuego cuando en la Convención Constituyente se debatió entre el derecho a la vida desde la concepción o el derecho a la vida desde el nacimiento; 16 voluntades votaron a favor del derecho a la vida desde la concepción y 3 desde el nacimiento, y nosotros juramos esa Constitución y juramos respetarla”.En tanto, que el Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, fijó postura a través de las redes sociales. Señaló que “como en el resto del país, en Tierra del Fuego se ha instalado el debate sobre la despenalización del aborto. debatir abiertamente y con respeto sobre estos temas tan importantes nos hará crecer como sociedad” y que “frente al aborto la respuesta del Estado no puede ser la amenaza penal. Así ha sido hasta ahora y no resolvió el problema sino que lo empeoró”.Desde el colectivo La Hoguera consideraron la sanción “una nueva embestida antiderechos” que “pone en riesgo la responsabilidad del Estado por legislar en contra de las mujeres y personas gestantes”.Esta ley “ofrece una mirada que criminaliza no solo a las mujeres y hombres trans que pretenden someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, sino a todas las niñas, adolescentes y jóvenes que han sufrido un abuso sexual poniendo la culpabilidad sobre la víctima”, sostiene Nadia Osses, miembro del colectivo feminista provincial.Desde La Ría, se indico “es una provocación que hayan utilizado una prédica religiosa para justificar decisiones que atañen al orden civil, sin discusión y sin posibilidad de argumentar y, sobre todo, imponiendo cultura religiosa a toda la población”.