La gobernadora Rosana Bertone abrió un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso donde focalizado toda su gestion en la obra pública, donde indico que se estan haciendo mas de 200 obras -aunque no aclaro que la mayoria son con fondos nacionales- . La mandataria aseguro que “si la provincia cuida la paz social y el orden fiscal, en cinco años será una de las más prósperas de la Argentina”. Pero la mandataria nada dijo sobre el endeudamiento millonario en dolares de la provincia, ni la perdida de empleos en la industria fueguina.

“Estamos capeando un fuerte temporal. En 26 meses de gestión impulsé siempre el dialogo y aún con errores tuvimos decisión para lograr soluciones a problemas concretos. Dejamos de llorar por las oportunidades desaprovechadas y tomamos conciencia de que el futuro depende de nosotros. Las soluciones no llegan mágicamente desde Buenos Aires”, enfatizó.

Otras definiciones

Desarrollo productivo:

Sistema previsional:

Reforma del Estado

Salud:

Educación:

Turismo:

Hidrocarburos:

BTF:

Acción Social:

Margen Sur:

Reforma política: “La sociedad reclama nuevas formas de participación y un ejercicio más transparente que mejore la representatividad”.

Bertone se olvido:

Bertone, quien se autodefinió como “una obsesiva de la obra pública”, sostuvo que con un “importante apoyo” del Gobierno nacional, con recursos propios y con financiamiento externo, el distrito ha puesto en marcha “el plan de obras más ambicioso desde la época del ex gobernador Ernesto Campos”.Entre esas obras, Bertone enumeró la construcción de una nueva ruta costera por el Canal Beagle, la interconexión del gasoducto Fueguino con el San Martín, el saneamiento ambiental de Ushuaia y Río Grande, la ampliación del puerto de Ushuaia, la edificación de una planta potabilizadora de agua en Río Grande, la ampliación del Hospital de Ushuaia y de un microestadio en la zona norte de la provincia.“Estamos recuperando el tiempo perdido por la desidia del pasado. Hemos encontrado un rumbo. Las obras son la llave del desarrollo y una condición imprescindible para un futuro de prosperidad, una etapa grande para la provincia”, afirmó.En su discurso que comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del submarino ARA San Juan, Bertone se refirió a las condiciones en que recibió la provincia y recordó los primeros meses de su gestión caracterizados por los conflictos gremiales.En su alocución de 80 minutos, la mandataria fueguina dedicó varios párrafos a la situación de la industria, donde se refirió a los problemas originados en 2017 por la apertura de importaciones, la quita de impuestos internos y la indefinición sobre la continuidad del régimen de promoción industrial.“Nación nos abrió las puertas y fuimos escuchados, que no es lo mismo que ser comprendidos. Dimos las batallas necesarias y planteamos una y mil veces nuestra situación, sin lamentos, con argumentos, con firmeza y con la razón”, señaló la funcionaria.Asimismo, indicó que en materia educativa, la provincia superó “por primera vez en una década los 180 días de clases”.“Con el desarrollo troncal provincial de la red de fibra óptica, posicionaremos a Tierra del Fuego en la vanguardia de la era de la comunicación digital”. “Con el Laboratorio del Fin del Mundo buscamos transformarnos en exportadores de medicamentos”.“El sistema se defiende cuando todos los meses se cuenta con el dinero para depositar en la cuenta de cada jubilado. Lo demás es demagogia”.“Pudimos sentar las bases de un ordenamiento del Estado, sostenido sobre una política activa de fiscalización tributaria a partir de la creación de la AREF. Recaudamos sin imponer nuevos impuestos”.“Trabajamos en la incorporación de profesionales, pero sabemos que aún hay problemas”.“Seguiremos fortaleciendo la capacitación docente como camino para la mejorar de la calidad y la democratización de la educación”.“Mejoró un 20% la llegada de turismo marítimo, con 322 recaladas y aspiramos llegar en dos años a 433”. “Se aumentó en un 20% las plazas aéreas en vuelos de Aerolíneas Argentinas”.“La rentabilidad del Banco, medida en retorno sobre activos, alcanzó en julio los 6,14 puntos, un 90% más que el promedio del sistema financiero nacional”.“Los préstamos al sector productivo fueron superiores a los 660 millones de pesos, 205% más que al inicio de la gestión”.“Aumentamos en un 45% el monto de las Pensiones por Discapacidad, con una inversión superior a los 250 millones de pesos en el 2017 y otros 50 millones de pesos en su cobertura de salud”.“Hace un tiempo los vecinos de la Margen Sur me acercaron una propuesta de municipalización como herramienta de desarrollo. Pretendo que por respeto a esos ciudadanos el tema sea debatido con seriedad y profundidad. Sin agresiones ni descalificaciones”. “Animémonos a pensar un nuevo desarrollo territorial para una Tierra del Fuego que crece. Eso no implica dividir, sino sumar”.“Debemos debatir los proyectos de reforma política. No podemos ir a votar de nuevo con las cajas que se caen las boletas”, dejando en claro que el voto electronico es una de las prioridades para las proximas elecciones provinciales.