Desde el Juzgado Electoral Provincial informaron que realizaron un listado de personas que ellos consideran que no viven más en Tierra del Fuego, lo hicieron para depurar el Padrón Electoral por lo cual piden a los ciudadanos controlar el listado (ver)

Para el Juzgado estas personas, “han hecho cambio de domicilio a otro distrito y por una falta de información de otras provincias hacia Tierra del Fuego, no tenemos la certeza”, explicó.

El prosecretario del Juzgado Luis Bechis explicó que, “es un listado de personas que para nosotros no viven más en la Provincia”. Las personas que figuran en el mismo, “si no se presentan a hacer el reclamo para ser incluidos, serán dejados fuera del padrón”.Por ultimo indicó que, “la Ley nos permite hacer esta exposición pública de ciudadanos y si no van a dar su domicilio real pueden ser excluidos del padrón”.Para conocer si se esta en el listadode personas que desde el Juzgado creen que no viven mas en Tierra del Fuego, deben ratificar su domicilio.