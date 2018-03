Un oficial de la Policía Provincial identificado como Enzo Florentin le rompió la nariz a su vecino, Wilson Ewerling por una discusion por la basura en la localidad de Tolhuin.

Según manifestó Ewerling, “Lo que pasó en realidad es que ellos – Florentín y su esposa – me reclamaron por la basura. Y yo les di la razón. La basura está ahí, es cierto, pero desde la Municipalidad me pidieron que la sacara y la depositara en ese lugar. Además yo pagué un servicio y tengo las boletas para demostrarlo, en donde consta que el área de Residuos Voluminosos debía venir a levantarla”.

Consultado el vecino que presentaba el rostro sangrante en la zona de la nariz, si no hubo posibilidades de encontrar una vía de entendimiento antes de llegar a la agresión física, Ewerling respondió:

En las últimas las autoridades de la Policía de Tierra del Fuego, dispusieron el inicio de un sumario al efectivo Enzo Florentín, quien reviste además jerarquía de oficial, por la comisión de actos de inconducta en su vida social.

Todo comenzó cuando el policía Enzo Florentín le exigió a Wilson Ewerling que dejara de arrojar residuos, colchones viejos, una heladera en deshuso y llantas de vehículo, entre otros elementos a un espacio próximo a su terreno.“Yo les expliqué la situación a mis vecinos y les pedí que entendieran. Es más, hoy a la mañana ellos mismos fueron a la Municipalidad a preguntar sobre el tema y sé que los empleados les explicaron que no están levantando la basura porque no les dan los tiempos y no tienen camiones. Yo también fui a reclamar y me dijeron que mis vecinos habían estado antes y que les habían explicado lo que estaba pasando. Y volví a pedirles que fueran y retiraran la basura de una buena vez porque yo no quería tener problemas”.Vale destacar que la situación más comprometida es la del policía Enzo Florentín, dado que existe material fotográfico que lo muestra encaminándose hacia su vecino, esgrimiendo una botella de cerveza en la mano. El bombero, por su parte, aparece con la nariz ensangrentada.