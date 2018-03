El secretario general del gremio judicial, Luis Bechis, manifesto que preven acordar aumentos salariales trimestrales y que el primer tramo se pagaria en marzo. Tambien destacó el buen diálogo con las autoridades del Poder Judicial y, a diferencia de otros años donde los aumentos eran semestrales, esta vez se implementarían por trimestre para paliar la depreciación del salario.

Por el momento a nivel provincial “más que nada estamos analizando el presupuesto, que no es el que presentó el Poder Judicial sino el que aprobó la Legislatura -por un monto menor-. Es muy ajustado para poder llevar adelante la estructura, el funcionamiento y la actualización salarial, que es una necesidad”, reconoció el dirigente, por lo que estima que la recomposición salarial será gradual.

Respecto del porcentaje de aumento, el gremio aspira a que refleje la inflación. “Si analizamos diciembre y febrero hablamos del 4%, habrá que sumar marzo y a partir de eso será la solicitud de aumento salarial”, dijo Bechis.

AUMENTO SALARIAL por presentismo

La acordada que dispuso el ítem en 2016:

“no incurran en ausencias y llegadas tardes durante todo un mes calendario (sin excepción alguna) y quedó supeditado a la aprobación del presupuesto para tal fin”

Bechis, informó sobre el resultado del encuentro que mantuvieron esta semana con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, con avances en la discusión paritaria que, a diferencia de los años anteriores, prevé una recomposición trimestral.“Desde que implementamos esta mesa de discusión salarial hace cinco o seis años, de trabajo conjunto, ha tenido sus frutos porque se puede dialogar y analizar la realidad bimestral, semestral, cuatrimestral, de acuerdo a las necesidades que tengamos, porque algunas cuestiones son económicas, otras de estructura, también hablamos de capacitación, de cuestiones edilicias”, indicó.“No se pueden hacer subas importantes de salarios en ningún momento del año y por eso lo tenemos que hacer por tramos. Creemos que el mes de marzo es un buen mes para dar inicio a esta determinación salarial, también al pago del presentismo, porque por cuestiones técnicas no se pudieron instalar los aparatos biométricos. Con esta tecnología se podrá pagar el presentismo para aquellos que cumplen y demuestran contracción al trabajo”, señaló a partir de la implementación de estos lectores para el ingreso del personal.Marcó un cambio con los acuerdos anteriores, que eran semestrales, porque “en este caso estamos tratando de hacer un incremento trimestral, por el inicio de clases y la pérdida del poder adquisitivo por la suba de tarifas. Tenemos que dar una solución trimestral para que no se vea depreciado el salario del trabajador”, explicó.Entre los fundamentos de la resolución se menciona que “mediante resolución del STJ N° 90/17 se dictó el Reglamento de Presentismo y Puntualidad que regula el control de la asistencia del personal judicial, oportunidad desde la cual se han realizado distintos procesos”.Asimismo señala que “se entiende imprescindible establecer las consideraciones tendientes a liquidar el Adicional en forma eficiente con el objeto de garantizar su aplicación uniforme y proceder a su efectivo impacto económico”.En caso de verse imposibilitada la confección del parte vía intranet y/o planilla por medio de datos biométricos, excepcionalmente el responsable del área deberá realizarlo en forma manual, conformar la planilla y remitir la documentación al área de personal.En tanto que el tercer punto se establece "que el agente que registre durante el mes más de un ingreso pasados los 15 de su horario establecido, o más de una ausencia durante el mes, no percibirá el adicional presentismo. Para los casos de Dispensa Horaria se considera el horario de ingreso autorizado por la misma”.Por último se estableció que "las situaciones particulares y horarios de trabajo para ciertas dependencias, existentes a la fecha o determinadas en el futuro serán consideradas para la liquidación del adicional presentismo, con la premisa de cumplir con el horario de ingreso y egreso establecido y la carga horaria determinada”.“Resulta procedente disponer las medidas pertinentes para reconocer el trabajo destacado de los agentes y promover tal desempeño, estableciendo para quienes no incurran en inasistencias y llegadas tardes, un adicional remunerativo sobre el sueldo básico por Presentismo", indicaron en aquel momento los Jueces del STJ.Sostienen que en “el mismo sentido, fortalecer al equipo de trabajo, brindándole continuidad y evitando la sobrecarga de tarea en sus compañeros, ayuda a brindar un servicio de justicia operativo y eficiente. Para aplicar dicho reconocimiento resulta indispensable implementar un sistema de control que identifique adecuadamente el ingreso de los agentes con la tecnología disponible en el mercado”.