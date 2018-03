Desde el SUTEF advirtieron que el inicio de clases sin medidas de fuerza, en estas condiciones es poco probable. “Es casi seguro el no inicio en estas condiciones”, dijeron, refiriéndose a la falta de propuesta salarial en paritarias, la caída de cargos y “situaciones irregulares en todas las escuelas de la provincia, con un Gobierno que no quiere discutir”.

Aunque reconoció que “es casi seguro el no inicio en estas condiciones, cuando siguen cerrando cargos, no se discute nada con este Gobierno. Tenemos situaciones irregulares en todas las escuelas de la provincia y el Gobierno no las quiere discutir. No tenemos el salario acordado, así que casi seguramente no tendremos un inicio sin conflicto, aunque insisto que la definición la tomaremos este fin de semana en un Congreso ”, concluyó.

Paritarias docentes:

Adelantando que reclamarán “el reconocimiento del cien por ciento de la zona, establecido por sobe el piso nacional, que está establecido por DNU del Gobierno nacional, que hoy está en 11.400 pesos; con lo cual el salario inicial para un docente de año sería de 22.800 pesos; eso es lo que nos platea la docencia y con ese planteo nos presentamos”, concluyó.

“Los docentes somos los más relegados, al resto de los sectores se les blanquearon los 2500 pesos del decreto 643 y a la docencia no. Al sector docente siempre se le dio otra cosa y fue relegado, el año pasado terminamos con un incremento total –entre sumas fijas y básico- del doce por ciento al final del tramo”, advirtió el integrante de la delegación paritaria y dirigente del SUTEF, Héctor López Auil, advirtiendo la situación en la cual llegan al inicio del año.Con este panorama dijo que el inicio de clases sin medidas es poco probable, aunque mencionó que “igualmente la docencia lo va a discutir este fin de semana en Congreso, en base al mandato de las escuelas”.Con la participación de los representantes del Gobierno de la provincia y paritarios por cinco organizaciones gremiales diferentes. Cada sector sindical llevó posturas diferenciadas y los paritarios del Ejecutivo se limitaron a reiterar que no hay porcentaje de aumento previsto, invitando a los gremios a designar un técnico por sector para conocer los números de la provincia.Después agregó que “en materia salarial, nos parece que como mínimo tienen que adherir el Estado a lo que están haciendo para otros sectores y para los Municipios. Esto es pagar ahora, de inmediato, la ayuda escolar con el cien por ciento de aumento”, remarcó. Solicitando además que “el decreto 753, que nos rige desde el año pasado, hay que ir blanqueándolo en el sueldo”.El dirigente docente incluso comparó la situación con el de la gobernadora María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, donde “se ha llevado una propuesta de aumento, que no es la mejor, y está discutiendo en las diferentes reuniones”. López Auil reiteró que la propuesta de Vidal “no alcanza”, pero criticó que en Tierra del Fuego “ni siquiera haya una propuesta”.Vale mencionar que, junto a los representantes de ATE y el SUTEF; también hay integrantes de la UDA, AMET y UPCN participando de la negociación con el Gobierno. El cuarto intermedió se prolongará hasta el próximo 15 del corriente, lo que para los representantes del SUTEF es “un nuevo acto de irresponsabilidad”.