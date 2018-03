Una casa quedó reducida a escombros, tras desatarse un pavoroso incendio, en un sector usurpado de la Ruta J a la altura del Kilometro dos y medio, concurriendo al lugar personal policial y del cuartel de bomberos 2 de abril.

Maximiliano dijo que no iría hasta allí, por lo que preventivamente se dejó una consigna policial para llevar a cabo la diligencia de rigor en horas de la mañana.

Las pericias fueron realizadas por personal de la División Policía Científica para determinar las causas del siniestro.

Posteriormente los efectivos lograron determinar que la construccion pertenecería Jorge Díaz a quien no se pudo localizar, no obstante ello, se dialogó con el hijo de éste, Maximiliano Díaz, quien aseguro que su padre ya tenía conocimiento del siniestro acontecido, restándole importancia, cortando la comunicación sin poder hablar después con él.Asimismo dejó constancia que a primera vista no se advirtieron circunstancias extrañas que den a suponer intencionalidad ni personas afectadas, respaldado por las conclusiones a las que arribara personal bomberil, siendo la afectación del fuego en un 100 % de la casilla.