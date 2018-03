Un escrache a un sujeto de Ushuaia, llamado Ernesto Coria se volvio viral, al identificarse el mismo como el autor de las pintadas a las rocas de la cima del Glaciar Martial en la ciudad de Ushuaia.

De esta forma su localización y escrache se facilitó para los usuarios de la red, despertando numerosos comentarios, desde los más xenófobos que lo “invitan” a abandonar la isla, hasta los más moderados que le reclaman simplemente que vuelva a subir a limpiar la pintada que rompe con uno de los paisajes más bellos de la provincia.

“POR ACA PASO CORIA EL 28.2.2018”

Los comentarios:

Las imagenes se viralizaron en las redes sociales a partir de caminantes que llegaron a la cima del Martial, encontrándose con la pintada que rompe violentamente con la armonía del paisaje, patrimonio de todos los fueguinos.La inicialización del nombre en la roca, podría haber dejado este acto vandálico en el anonimato, pero el mismo autor volvió a hacer afán de su intelecto y despejó cualquier tipo de dudas, subiendo las fotos a su perfil de Facebook, y de hecho dejando una de ellas como foto de perfil.La primera iniciativa del susodicho sujeto por lo pronto fue levantar las fotos de su cuenta de Facebook, donde incluso hasta hace horas se jactaba de que “tube que dejar mi huella” (sic)., se lee ahora escrito con pintura blanca en una gran piedra, tomando por sorpresa a ocasionales caminantes.-Jajaja, que hdp-Tube que dejar mi huellas jjj-He invita la caminata-No te cortes solo!!-No creo que ibas a sobrevivir jjj“A hacerlo subir con nafta y trapitos ahora”.“Hdp”.“En el Martial es como demasiado... quienes trabajan ahí no vieron nada???".“EL LUGAR que este tipo se mandó esta cagada, no lo podrías creer. Es en el Glaciar Martial, Ushuaia. Uno de los lugares más bonitos que he pisado".“No tiene nombre brother..ni ahi ni en ningun lugar..bro..una lacra hno..estoy indignado”."A limpiar,al sol, que mejir castigo que hacerlo trabajar??? Bol....importante el fo..."."Quien puede ser tan imbécil para llevar un aerosol al monte y pintar piedras?".