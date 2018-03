El presidente del bloque oficialista Federico Bilota tomó distancia de los proyectos que impulsa la gobernadora Bertone para incorporar las PASO en la provincia y el voto electrónico, pero se pronunció como “esencialmente reformista”, decidido a presentar un proyecto propio. En tanto se sumó a los legisladores que impulsan la reforma constitucional, y no la reforma política que propone la gobernadora Bertone.

Este martes se reúne la comisión 1 para definir la agenda, con el fin de tratar las propuestas del Ejecutivo, pero antes de iniciar el debate comenzaron a hacerse públicos varios cuestionamientos de la oposición, pero también del mismo bloque del FPV, a través de los legisladores Ricardo Furlan y Ricardo Romano.

Reforma constitucional:

Indicó que una reforma de la Constitución no es un tema que tenga que ver “con la coyuntura o el día a día, porque no le soluciona el problema diario a la gente. No vivimos en otro planeta y esto lo entendemos, pero hay cuestiones aunque no son urgentes son importantes, porque van a definir roles, la relación que tiene la sociedad con las instituciones, cómo controla la sociedad al poder. Si hay un reclamo porque la sociedad está descreída de las instituciones, analicemos cuáles son las instituciones que tenemos y las herramientas para acercarlas a la sociedad, la forma de participación, etc.”, pidió.

Consideró que el 2018 es una oportunidad que no debe desperdiciarse porque no hay elecciones, y que los tiempos alcanzan para resolverlo en este período.Por FM La Isla, Bilota dijo que aspira a que hoy se logre un acuerdo “para ver cuál sería una eventual agenda en las comisiones. Es lógico y legítimo que cada legislador tenga su opinión”, sentenció, poniendo de un lado a los que avalan la reforma política y del otro a los que doblan la apuesta con la reforma constitucional.“Una de las características que tiene que darse en este tipo de discusiones es que sea una convocatoria muy abierta. La agenda y la convocatoria la podemos hacer los legisladores, pero la discusión no puede quedar cerrada a nosotros 15, por más que tengamos legitimidad para hacerlo. Tiene que haber representantes de los partidos políticos y de todos los actores involucrados”, propició.Bilota se inclinó a dar una solución que no sea parcial, sino íntegra, con la reforma constitucional, “donde intervienen otros actores, se eligen convencionales constituyentes y ya la Legislatura se despega. La discusión de la reforma ni siquiera está madura y hay que darle volumen político. Hay que ver si, por el humor social, los representantes entienden que se puede avanzar, porque no es fácil avanzar en una reforma constitucional”, reconoció.Los cambios al sistema electoral para el legislador oficialista no resuelven temas de fondo. “Yo planteo la reforma constitucional porque hay cuestiones electorales que están dentro de la Constitución que evidentemente hay que cambiar, como el plazo de elecciones 90 días hábiles antes de las elecciones nacionales, la diferenciación de las boletas por estamentos, el sistema de tachas. Las PASO y la boleta electrónica son una reforma en parte del sistema electoral”, sostuvo.Agregó que “hoy tenemos un Ministerio Público que pertenece al Poder Judicial. Estamos encarando una reforma del sistema procesal penal y se nos dificulta esto, porque toma relevancia el Ministerio Público, que hoy depende funcionalmente del Poder Judicial”.“Hay que ver si la sociedad acompaña esta visión que uno tiene individualmente de reformar cuestiones esenciales de la vida institucional de nuestra provincia, o si lo haremos de forma parcial con las PASO y la boleta electrónica. También hay que ver si hay acompañamiento de los legisladores, porque puede ser que no estén dispuestos a acompañar y hay algunas posiciones tomadas a priori”, advirtió de los proyectos de Bertone.