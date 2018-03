El Municipio de Ushuaia debió intervenir luego del paro y reclamo por falta de pago de los sueldos en la Sociedad del Estado que tiene a cargo el transporte publico de colectivos en la ciudad.

En tanto el jefe de Gabinete, Oscar Souto, indicó que “nos estamos haciendo cargo de resolver el problema de los colectivos en la ciudad, ante el reclamo de sus trabajadores. Analizamos la situación y decidimos depositar esta misma noche el dinero necesario para que puedan cobrar la totalidad de sus sueldos de febrero”.

“Para nuestra gestión, el transporte público de colectivos es prioritario, un servicio que usan miles de vecinos y justamente quienes más necesitan que se garantice. Por eso, no sólo decidimos resolver este problema sino revisar los criterios aplicados en el período de organización de la Sociedad del Estado, los resultados y los cambios necesarios”, concluyó.

El reclamo de los trabajadores por no haber cobrado sus sueldo habia resentido el servicio el cual no se encontraba funcionando de normal, generando los reclamos de los usuarios.El intendente Walter Vuoto manifesto que luego de analizar el funcionamiento de la empresa que brinda el servicio de colectivos, Ushuaia Integral Sociedad del Estado (U.I.S.E.), definí llevar adelante un cambio de autoridades para mejorar el mismo y los encargados de llevar la empresa a una nueva etapa son, como presidente de la U.I.S.E y el abogadocomo Director Ejecutivo.Souto indicó que “además estamos revisando el funcionamiento de la Sociedad del Estado para realizar los cambios necesarios para que esta situación no vuelva a suceder y que no se perjudiquen los trabajadores como tampoco que se resienta el servicio”.