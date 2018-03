El Tribunal de Juicio en lo Criminal, absolvió a Gustavo García Casanovas, Néstor Sierra, Eduardo Filosa, Graciela D’adamo, Francisco Grondona y Enrique Pinto, del delito de defraudación contra la administración pública.

El veredicto se conoció pasado el mediodía de este viernes, luego que durante la audiencia de la mañana todos los nombrados hicieran uso de sus últimas palabras ante los Jueces, donde sólo declararon Gustavo García Casanovas, Graciela D’adamo y Enrique Pinto; para ratificar su inocencia y expresar que sus acciones fueron ajustadas a derecho.

Denunciantes ahora investigados:

El caso investigaba la utilización de una empresa fantasma que habría adquirido crédito del Fondo Residual en el año 2002. Las vinculaciones políticas de los involucrados tornó el caso en un paradigma del tráfico de influencias y la impunidad en la Justicia Fueguina. Sin embargo, la causa no tendrá culpables.Las vinculaciones políticas eran inocultables con parte de los imputados con relaciones directas con el Gobierno de ese entonces.Desde el 8 de marzo, todos los acusados enfrentaron las instancias del juicio oral y público ante la acusación formulada por los abogados del Fondo Residual, que se presentaron como parte querellante y el fiscal, Eduardo Urquiza, al considerar que estaba acreditada la materialidad del hecho encuadrado como defraudación contra la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.Por su parte, Graciela D´adamo le dijo a los jueces que siempre había actuado “dentro de las normas legales”, que no había cometido ningún ilícito y se mostró confiada en el veredicto de los jueces.A la par de la absolución de todos los imputados, el Tribunal ordenó extraer copias del debate y enviarlo a la Fiscalía para que considere si es necesaria una investigación al doctor Javier Dafonseca, quien fue administrador del Fondo Residual luego de García Casanovas y de la ex gobernadora Fabiana Ríos, para determinar si hubo delito en cuanto a lo que finalmente se le liquidó al IPAUSS por los bonos de esta venta de deudas hipotecarías.