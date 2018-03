El Hospital de Ushuaia atendió a unos 1600 extranjeros durante el año 2017, de acuerdo a la estadística elaborada por la cartera sanitaria provincial, aunque sólo 200 corresponden a pacientes no hispanoparlantes. En el marco del debate a nivel nacional sobre la posibilidad de cobrar las prestaciones a extranjeros (ver)

De acuerdo a la estadística del Ministerio de Salud, del total de atenciones a extranjeros en el sistema sanitario público a través del HRU, 1920 corresponden al servicio de Guardia de Adultos; mientras que 407 fueron por Guardia Ginecológica; 282 de Oftalmología; 260 estudios complementarios de Diagnóstico por Imágenes y de Laboratorio; además de 30 atenciones en el servicio de Traumatología. Según los datos aportados por la cartera sanitaria provincial, sólo 200 casos corresponden a pacientes no hispanoparlantes, de allí se infiere que serían extranjeros ‘de paso’ (no residentes).

En tanto, aclararon que los extranjeros que concurren al Hospital Regional Ushuaia “son residentes en la ciudad, que viven y trabajan aquí, y no que vienen de otro país para atenderse”, y señalaron que la mayoría de estos pacientes “tienen obra social o los cubre el Programa Sumar del Gobierno Nacional”.

Los datos surgen teniendo en cuenta que se contabilizó un total de 3364 atenciones a extranjeros dentro del nosocomio capitalino; aunque según la medición realizada por la cartera sanitaria, cada paciente concurrió al Hospital dos veces al año, en promedio.La información fue requerida al Ministerio de Salud en el marco del debate a nivel nacional sobre la posibilidad de cobrarles las prestaciones sanitarias a extranjeros no residentes de países con los que no existan convenios de reciprocidad. Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no se expuso públicamente ninguna postura al respecto.