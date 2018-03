El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, además vicepresidente del PJ fueguino, habló en Radio Universidad 93.5 sobre las perspectivas para el 2019 y expuso sus aspiraciones de conformar un nuevo frente, que reúna partidos que se sumaron en la propuesta electoral de 2017.

Para Pino no fue una derrota sino una buena elección, dentro de la difícil posición que tenía el gobierno de Bertone

Pino aseguró respecto de este nuevo frente que ya se está “trabajando para que se lleve adelante. Hay nuevos emergentes como Martín Pérez en Río Grande y Laura Colazo, y uno arma con todos los sectores, internos y externos. En el estado pueden trabajar todos los sectores, acompañando, como ocurrió con el partido PAR de Lolo Cárdenas, con el MPF donde está Castelli, o en el Ministerio de Economía donde hay un radical. El gobierno está conformado por distintos partidos y esto fue un compromiso que se llevó adelante”, dijo de los acuerdos de 2015, que se tradujeron en un gabinete y áreas del estado de composición heterogénea.

Melella, aparte:

La aspiración reeleccionista es clara : “Nuestro proyecto va más allá de una gestión y tiene que ver con una política de estado. Queremos que se tome como una política de estado la inversión pública y que no sea solamente el pago de salarios la discusión”, subrayó.

El vicepresidente del PJ recordó que cuando el peronismo fue unido, siempre ganó. En el nuevo armado se sumarían otros partidos que ya formaron parte de la propuesta electoral de 2017, encabezada por Laura Colazo. Pino mencionó al intendente Walter Vuoto, al diputado nacional Martin Perez, a la gobernadora Bertone, pero no a Gustavo Melella.“Nosotros teníamos la opción de distintos candidatos. Podríamos haber sumado al FPV y armar un frente del sector de Cristina Kirchner, o sumarnos al del gobierno nacional. Sin embargo decidimos llevar candidatos propios y sumar sectores que tienen que ver con un futuro frente en Tierra del Fuego. Elegimos a Laura Colazo por un acercamiento de su partido y fuimos con candidatos propios de Tierra del Fuego”, manifestó.“El peronismo cada vez que fue en unidad, siempre ganó. Por eso miro para adelante y espero la unidad del peronismo, donde esté Walter Vuoto, Martín Pérez, Queno y Rosana Bertone”, puntualizó, aspirando a reconstruir la propuesta de 2015, ampliada a otros partidos, y a su vez dejando excluidos a otros, dado que no mencionó al radical Gustavo Melella.Según Pino “se puede convivir tranquilamente y se puede llevar adelante un proyecto de provincia y de ciudad. A esto aspiramos. Yo me junto con todos los sectores y no tengo inconveniente. Me reúno con los históricos, como Carlos Manfredotti, Mario Daniele, Chiquito Martínez. También me junto con los nuevos sectores que se han formado. Son reuniones partidarias y de trabajo”, dijo.Si bien no lo mencionó, Pino deslizó una crítica velada a quien no formaría parte de la nueva construcción. “Cuando convocamos e hicimos un frente, todos ganamos. Ahora, algunos sintieron que ganaron solos -disparó-. Usaron toda la estructura del frente para llegar a determinados cargos, y hay confrontación con el proyecto de provincia y de ciudad que queremos. Esa es la diferencia. Nosotros apostamos a solucionar los problemas de la gente; ahora si otro va a pintar, a poner cordón cuneta, florcitas, y va a pagar los sueldos, no es la política que queremos”, sentenció.