El concejal por la UCR, Juan Manuel Romano cuestionó abiertamente la falta de información del Municipio, en cuanto al destino concreto de los millonarios fondos $ 270 millones de pesos, para realizar trabajos viales y de infraestructura en Ushuaia. 'No desconfío de nadie, pero ingresaron 270 millones en el presupuesto para obras y no existen plazos ni detalles', apuntó.

"Hay recursos que son de todos, que van a ser volcados en la ciudad, pero no hay información de plazos, montos y cuánto se va a utilizar para cada emprendimiento", señaló el edil en diálogo con FM Centro.

Por último, el concejal radical reconoció que hay obras que se llevan adelante, pero volvió a cuestionar la manera como el Ejecutivo Municipal administra los fondos a tal fin, sin tener "un plan de obras como corresponde, con plazos y fechas".

Romano se quejó por cómo el Ejecutivo Municipal administra casi $300 millones, destinados a obras de infraestructura. "Se sabe que hay obras porque hay un listado de supermercado, pero no un plan como corresponde", lanzó.En ese sentido, Romano cuestionó el hecho de que no existan plazos de inicio de trabajos, así como tampoco a qué obras van a ser aplicados esos fondos. "Nosotros aprobamos el ingreso de esos fondos. Luego requerimos la información pero, al día de hoy, no tenemos nada. Esperemos que se acerque alguien de Economía del Municipio a la Comisión de Presupuesto", añadió."No desconfiamos, no creo que quieran ocultar nada. Pero quizá algún funcionario entienda que, como somos oposición, no debemos contar con esa información. El Intendente lo sabe, porque el también fue concejal", remató.