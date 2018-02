Separan de la fuerza a policías de la provincia que golpearon a un preso en su celda, luego que se conociera un video captado por una camara de seguridad de la propia policia, donde se ve al efectivo golpeando a una persona dentro de un calabozo de la Comisaria Segunda de la ciudad de Ushuaia.

Los involucrados:

Matías Vítolo

En la filmacion se muestra que mientras permanecía sentado ingresan a la celda dos uniformados. El primero – quien habría sido identificado como el cabo Alexis Valdez – arremete contra el preso, se ve en la filmación un revuelo de brazos y le aplica una patada a Vítolo, quien continuaba arrinconado contra la pared, sentado en el piso, indefenso. Junto a él, el agente Oscar Fernández sería quien también se ve ingresar al calabozo. Aunque no se aprecia que pegue ni patee, tampoco amaga con intentar impedir que su camarada, de superior jerarquía, cese en su accionar violento.

Cuernos entre policias, los motivos por lo cuales se conocio el video:

suboficial Valdez

Cabo Flores

Desde la fuerza se conocio el pase a disponibilidad de Valdez y Fernández, quedando por definirse el grado de responsabilidad que pudo haber tenido (por no percatarse de la situación de tensión entre sus subordinados) el jefe de la Comisaría Segunda, el Comisario. Franco “El Chango” Andrada, de vacaciones actualmente; por los mismos motivos el jefe de la Comisaría Primera, el Comisario Diego Chamorro; el segundo jefe de la dependencia de la calle Rubinos, el Subcomisario René Silvestre (que estaba en su casa cuando ocurrieron los hechos); el oficial de servicio Roberto Díaz Ibarra y los demás integrantes del cuarto de guardia.

Intervino la Justicia:

El video dado a conocer por Diario Prensa y que se hizo llegar al medio desde la propia fuerza policial rapidamente se viralizaron por las redes sociales, las imagenes pertenecen a la cámara de seguridad que apunta al calabozo de la Comisaria Segunda ubicada en calle Rubinos.El detenido en la filmacion se observa que tiene golpes en la zona del rostro, aunque se desconoce aún el origen de las mismas, tambien se ve como escupe a los uniformados y luego de ser golpeado apunta a la camara de seguridad y dice unas palabras, pero al no tener audio el video, no se logra saber cuales son sus dichos.El mismo fue conducido a la Comisaría Primera ubicado calle Antonio Romero 577, en donde al no haber lugar para alojarlo en calidad de detenido, se lo derivó a la Comisaría Segunda en calle Rubinos. Allí fue ubicado en uno de los pequeños calabozos de la dependencia, en el que ingresó con visibles hematomas en la cara y manchas de sangre.Los dos son efectivos de la Comisaría Primera y habrian conducido al detenido hasta la celda de la Comisaria Segunda donde lo golpearon.“Esto va a terminar muy mal… es una situación muy grave…”, manifestaron los camaradas de los dos suboficiales en pugna, resaltando que urge que el área de Recursos Humanos o el gabinete psicológico intervenga en la situación, bien conocida internamente y que podría derivar en algún hecho aun mas grave.Aunque el hecho no fue denunciado formalmente por la víctima, la Jefatura policial tomó inmediata intervención en el asunto y resumió, consultada al respecto: “No vamos a tolerar abusos de ningún tipo porque la Policía fueguina es una institución sana al servicio de los ciudadanos”.