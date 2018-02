La inauguración de obras en Rio Grande, junto al ministro Rogelio Frigerio volvió a reunir, en un acto público, a la gobernadora Rosana Bertone y el intendente Gustavo Melella. Sin embargo, una frase de la mandataria sobre la planta potabilizadora de agua generó malestar y críticas del jefe comunal riograndense.

Sobre la Municipalización de la Margen Sur : En cuanto a la municipalización del lugar donde se desarrollaron los actos, y en una evidente mención que hizo Bertone de ese proyecto ahora de tono oficialista al asegurare “no busco dividir la ciudad”, Melella respondió, “no no voy a entrar en el debate no es el momento ni lo que corresponde, es mentira que crear un municipio van a llegar más recursos, van a llegar mas recursos a la estructura del Estado, en esta parte de la ciudad el 70% de los vecinos no pagan impuestos y de que vive un municipio”, terminó preguntándose.

Discurso mas falso que politico en campaña

Melella criticó el discurso de la gobernadora Rosana Bertone, durante la inauguración de obras en la Margen Sur junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. La mandataria provincial agradeció a Frigerio por las inversiones que en materia de infraestructura realiza la Nación en Tierra del Fuego, poniendo como ejemplo la planta potabilizadora de agua en Río Grande.“Lamento que la Gobernadora no haya resaltado que la obra de la planta potabilizadora de agua para los riograndenses, se reactivó gracias a los fondos de la ciudad, porque estaba paralizada la obra por la demora de los fondos del Fideicomiso Austral”, reprochó el jefe comunal.“La obra se va a terminar y está en un 97% de avance gracias al pago de los fondos de la ciudad de Río Grande”, aclaró Melella, entendiendo que “la verdad hay que decirla completa y no una parte”.Para Melella “es una lástima que la verdad no se diga completa”, señalando que si bien “venimos trabajando técnicamente con la Gobernación en algunas cuestiones, no hay diálogo político”.La Gobernadora Bertone durante el acto manifesto; “No creo en las divisiones. Trabajo en conjunto. Tengo la mano tendida hacia todos, cualquiera sea el espacio político”.