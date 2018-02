Desde el 5 de marzo en las lineas prepagas de celulares el crédito cargado dejara de vencerse aunque no fuera utilizado a los 30 dias y durará hasta 6 meses, los usuarios ademas tendrán más derechos. Un nuevo reglamento obliga a las empresas a dar más información y a pagar "compensaciones" por mal servicio.

"Reglamento de Clientes"

Otra novedad es que, ante cada reclamo de un cliente -ya sea en persona, por teléfono o por Internet-, la empresa estará obligada a darle una "constancia" escrita en papel, por email o por SMS. También deberán permitir que la persona siga online el estado de todas sus gestiones con datos actualizados sobre "el curso seguido y los plazos de respuesta".

Para frenar las estafas con suscripciones no pedidas a SMS pagos, en tanto, la norma prohíbe "facturar ni cobrar" servicios adicionales que "no fueren solicitados expresa e inequívocamente". "Cuando no haya constancia de que el cliente ha solicitado expresamente estos servicios adicionales, el prestador no permitirá efectuar este tipo de comunicaciones con cargo al cliente", ordena.

Los ocho principales cambios

Entre los reclamos de los usuarios el pagar por recargar la línea y que el saldo expire antes de llegar a usarlo es uno de los motivos de mas controversia. Aceptar un cambio de plan con la promesa de un ahorro que luego no se cumple. Preguntar por un reclamo realizado y que respondan no tenerlo registrado. Gastar de más porque la mala señal hace que las llamadas se corten, sin que nadie reconozca esas pérdidas...El de mayor impacto transforma un aspecto clave de las recargas "virtuales" o con tarjeta, típicas de los masivos planes prepagos. Hoy los saldos comprados se pierden si no se usan en 3, 5, 10 o hasta 30 días, según el monto y las promociones. Ese tiempo al menos se sextuplicará.Héctor Huici, secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aclaró que el nuevo plazo regirá para las recargas hechas del 5 de marzo en adelante, sin cambiar la duración del saldo cargado antes. Explicó además que el cambio busca "adoptar un estándar normalizado" para que la gente pueda "conocer de antemano la vigencia y la duración de la carga".Si del reclamo surge que hubo un cobro indebido, la empresa ahora deberá devolver la diferencia "más sus intereses, que se calcularán a la misma tasa pactada para los casos en que el cliente incurriere en mora", dice otra parte del reglamento, para asegurar la "reciprocidad en el trato".Según lo dispuesto, cada prestador deberá también sumar en su web, "en un sector destacado y fácilmente accesible", un simulador que les permita a los clientes comparar los costos de contratar cada uno de los planes​ en oferta.Finalmente establece, siguiendo experiencias como la de Colombia y Gran Bretaña, que a los usuarios les corresponderá una “compensación” si el servicio no cumple niveles mínimos de “calidad”. Por ejemplo, por falta de señal. Aunque ese punto demorará unos meses más en regir, porque aún debe reglamentarse.•Reclamos con constancia. De toda queja o gestión deberán enviar un detalle escrito.•Cambio de plan bien informado. Tras aceptar una oferta, al cliente deben enviarle todas las condiciones por escrito.•Sin suscripciones sorpresa. No podrán cobrarse si no hubo un aceptación “expresa”.•La mala calidad se paga. Habrá “compensación” si la firma no cumple con niveles mínimos.