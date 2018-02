El intendente de Rio Grande, Gustavo Melella planteó la necesidad de reformar la Carta Orgánica municipal, es porque no comparte el aumento en la cantidad de bancas en el Concejo Deliberante tal cual lo establece la Carta Organica. Sostuvo que “esto es incrementar el gasto político y no es momento para hacerlo”.

Municipalizacion de la Margen Sur: Melella rechazó la intención de municipalizar la zona de la margen sur en la ciudad que impulsa el Gobierno provincial. “Solo le pido a las distintas instituciones de la provincia que se ocupen de lo que se tienen que ocupar, sus responsabilidades y no tapar con estos temas sus ausencias de gestión”, dijo.

El intendente Melella al proyecto de municipalización de la margen sur, y lo calificó como “una locura” .

“Creo que hay que trabajar en la reforma de la Carta Orgánica en cuanto a la cantidad de concejales de la ciudad, no comparto que debe crecer la cantidad porque tiene que ver con incrementar el gasto político y no tiene sentido en estos términos”, sostuvo el Intendente.“Hemos hablado con algunos concejales y algunos sectores políticos también y lo creen conveniente”, aseguró.Afirmó que “a nosotros los vecinos nos reclaman muchísimas cosas que les corresponden a otros y nos quedamos en nuestro lugar ocupándonos de lo que nos corresponde”.“No es cuestión de los ciudadanos, todos sabemos quiénes son estos dirigentes, sabemos a que espacio político pertenecen, que es mentira que la ciudad está abandonada como dicen, todo lo contrario”, recriminó.“Si uno ve la cantidad de obras y el presupuesto ejecutado, es un disparate. Creo que tiene que ver con otros intereses que no son los intereses de los vecinos. Pueden ser intereses particulares, algún interés político, inmobiliario. Tiene que ver con otras cuestiones más que con una autonomía”, analizó.