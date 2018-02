Segun medios nacionales el actual Ministro de Trabajo de Nacion, Jorge Triaca, designo en el SOMU a una militante de Cambiemos que vive en Ushuaia y la cual tambien esta designada como Personal de Gabinete con Categoria 24 en el Municipio de Ushuaia por la gestion Vuoto (ver)

Nadia Soledad Zilli

En las redes sociales se la puede ver como editora de una revista vinculada estrechamente al Shopping Paseo de Fuego y en actos de Cambiemos, incluso en Ushuaia junto a la vicepresidente, Gabriela Michetti.

Además, la mujer figura como personal de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia y como otro de los que obtuvo un puesto en el SOMU en la gestion Triaca

Desde el ministro de Trabajo, admitieron las vinculaciones políticas de los designados en el SOMU y afirmaron:

Se trata dequien ademas habria llegado al cargo en el municipio por el actual concejal del PRO, Tomas Bertotto quien tiene una estrecha relacion con el marido de Zilli quien es Oficial en la Base Naval Ushuaia.En Ushuaia la mujer designada por Cambiemos en el SOMU, figura tambien como personal de Gabinete con Categoria 24 segun el sitio oficial de la Municipalidad, aunque sin un cargo especificoEn cuanto al polemico listado de designados por el Ministro Triaca en el SOMU luego que su líder, Omar "el Caballo" Suárez quedara detenido por asociación ilícita, no solo sirvio para que Cambiemos pusiera un pie en el sindicato, sino que ademas la cantidad de contratados se multiplicó, permitiendo así el ingreso de más de 200 empleados, en su mayoría provenientes de la política y la militancia activa en el oficialismo”, segun indican medios nacionales.José Romano: cuando el escándalo salió a la luz, la propia Sandra Heredia, ex empleada de la familia Triaca insultada por el ministro en un audio que tomó estado público, confesó que sabía de la existencia de al menos 250 personas designadas por su ex empleador, entre los que se encontraba el hijo del jardinero.Tras ello, desde el entorno del ministro aseguraron que "no tiene nada que ver con Triaca", aunque, en diálogo con El Destape confirmaron que en realidad se trata del "hijo de una persona que hace arreglos en la casa de Borsalino", es decir, el cuñado de Triaca, también designado en el SOMU. "Cumple el mismo horario que el resto de los empleados: 8:30 a 16:30 y cobra unos $22.000", agregaron.Trabajó como asesor comunicacional en la gestión González contratado por el sindicato, y luego, bajo el ala Triaca, continuó aunque como asesor externo. Rodeles es uno los militantes de Cambiemos que inauguró la Fundación Pensar en Avellaneda, y según los registros oficiales, su empleador es el Congreso de la Nación, donde trabaja para el despacho de un diputado del PRO. Además,Rodeles logró que su hermano, Leandro, también lograra ingresar al Sindicato, trabajando en la actualidad en la escuela de capacitación.el ex policía de Chubut fue candidato a diputado suplente por la provincia, y figura como el responsable financiero de la última campaña presidencial de la alianza Cambiemos. Actualmente, Eben Austin también está dentro del listado de designados por la gestión González-Triaca en el SOMU.vocal de la alianza Cambiemos-UCR por Campana. “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Nada que ver con los ñoquis, a estos ni les gusta y mucho menos trabajan”, compartió hace algunos días desde su cuenta personal de Facebook Sirera, quien figura dentro del listado de designaciones políticas que realizó el oficialismo en el sindicato de obreros marítimos.militante de Cambiemos, Zilli exhibe a través de sus redes sociales fotos con la vicepresidenta Gabriela Michetti en Ushuaia, donde reside.Asesor de Rogelio Frigerio y militante de Cambiemos en Avelleneda. A través de sus redes sociales ha compartido varias fotos donde se lo puede observar junto al jefe de Gabinete Marcos Peña, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También recibió un cargo en el ex sindicato del Caballo Suárez.vicepresidenta de Jovenes PRO Avellaneda, fue candidata a concejal de Cambiemos Buenos Aires en 2017."Todos tienen afiliación política porque es una intervención política, no se puede intervenir un sindicato sin gente de confianza".