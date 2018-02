El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de Nación, Luis Bechis cuestionó que se pretenda plantear un aumento salarial cero para los estatales provinciales, cuando “la inflación no es cero”. Adelanto que esta semana comenzarán las negociaciones con las autoridades del Poder Judicial para acordar la recomposición del año, que se haría por tramos. El 22 de febrero acompañarán la movilización de la CGT y esperan definir con los gremios locales si además se sumará un paro para esa jornada.

Paritarias locales: Adelantó que en esta semana “empezamos a tener reuniones con el Superior Tribunal de Justicia, con respecto a la cuestión salarial, y veremos cómo se da esta negociación con los que administran los recursos del Poder Judicial. Luego veremos en asamblea de qué manera se posiciona el gremio y comenzaremos con algunas acciones”.

Cero aumento: Consultado sobre la posibilidad de que no haya aumento para los estatales en la provincia, y los empleados judiciales se vean alcanzados, fue contundente al no resignar la pretensión de incremento.

Si en marzo llegó a un seis, siete o diez por ciento, pediremos la recomposición de igual manera

Bechis, además integrante de la CGT, adelantó el acompañamiento del gremio a la movilización prevista para el 22 de febrero, y resta definir con otras organizaciones sindicales si además se determinará un paro de actividades. Dejó en claro que la movilización de los judiciales será en rechazo a “los despidos y por el incremento salarial. La inflación preocupa mucho, porque se suma en febrero el incremento de los servicios, de los combustibles, el aumento en los supermercados. Todo hace que se deprecie el salario y al compañero cada día le alcanza menos para llegar a fin de mes. Esto no podemos descuidarlo, porque una vez que se pierde el tren de la inflación es muy difícil posicionarse con un salario digno, que tenga que ver con una realidad”, manifestó.Aclaró que todavía no tuvo contacto con otros dirigentes gremiales para conocer si irán al paro. “No creo que sea lo correcto hacer un paro provincial por algo que se expresa a nivel nacional. La decisión de no dar aumento y generar despidos ha sido a nivel nacional, por eso debemos ser serios al analizar esto. Lo haremos en la comisión directiva provincial y nacional. Si se da el marco, nos reuniremos con los secretarios generales de otros gremios para ver de qué manera se van a manifestar”.Para Bechis, el 2018 es un año que “preocupa mucho a nivel judicial, porque se ha generado una campaña de desprestigio hacia la labor del empleado. Durante la feria judicial, tanto en nación como en provincia, el trabajo fue continuo para los que se quedaron, como en la actividad normal. En Ushuaia hubo cuestiones de familia, del ámbito civil, penal, así que trabajó la fiscalía, la defensoría, en forma diaria. El trabajo de los judiciales no para en la feria, porque no podemos cerrar. Pero se ha hecho una campaña de desprestigio sobre los judiciales para ver de qué manera quitan derechos en la forma de trabajar, en la lucha por salarios dignos. Esto lo vamos a combatir dentro del Poder Judicial, con aquellos que administran justicia tanto en Nación como en Provincia. Si tenemos que salir a debatir públicamente, también lo haremos con todos los que quieran discutir, pero con la realidad y no con cuestiones mediáticas”, sentenció.“Creemos que va a ser un año muy duro en lo salarial, en el aspecto social por la pérdida de poder adquisitivo en muchos sectores, que va a traer grandes problemas. Estaremos a la altura de las circunstancias. Además, tanto a nivel provincial como nacional se viene una renovación de autoridades, así que también vamos a estar en ese proceso, porque los mandatos vencen a mitad de año y en pocos días más se tendrá que convocar a elecciones para que todo el que quiera representar al gremio a nivel nacional o provincial, pueda hacerlo. Va a ser un año activo”, avizoró.“Ya tuve reuniones y esta semana seguirán las discusiones que tienen que ver con este tema. Uno puede plantear el aumento salarial cero si la inflación es cero; pero en el mes de diciembre terminó en el 3,4%; y en enero va arriba del 2%. No se puede decir que no van a actualizar salarios. Nos vamos a sentar en la mesa tirando la actualización de salarios”, anticipó, al tiempo que recordó que para las paritarias se reúne “una mesa anual donde vamos pidiendo aumento por tramos, de acuerdo a la inflación de la provincia y el país. Si tienen una pauta cero, debería ser cero todo el incremento en la escolaridad, la salud, los servicios, la canasta familiar; pero esto no es así. Ningún trabajador puede seguir cumpliendo su función sin actualizar salarios, porque la inflación ya no se actualiza mensualmente, sino diariamente”, subrayó.