El joven que denunció haber sido abusado sexualmente por otros dos sujetos en la ciudad de Ushuaia

Gustavo Augusto Chura Patiño

Con estos datos, la Justicia ya logró identificar a los sospechosos, que son dos hermanos de apellido Condori quienes se desempeñan en la construccion como albañiles.

Ese lugar fue allanado por orden de la jueza María Cristina Barrionuevo, en búsqueda de prendas de vestir o alguna sustancia que pudiera haber sido utilizada como sedante, ya que los investigadores presumen que los agresores podrían haber colocado esa sustancia en una bebida que el joven consumió.

según fuentes policiales no se habría constatado ningún tipo de lesión

El muchacho de 18 años, identificado como(hasta ahora no había trascendido su nombre) accedió a someterse a estudios médicos y también ratificó su versión de lo sucedido ante las autoridades judiciales.Chura Patiño no solo relató las circunstancias en que habría sido abusado, sino que describió a las dos personas que habrían cometido el hecho.Sin embargo, la investigación aún se encuentra en etapa preliminar y los imputados no fueron citados a prestar declaración indagatoria hasta que existan elementos de prueba que hagan presumir la veracidad de la denuncia.Según esa versión, conoció a los sujetos en una obra en construcción y le ofrecieron alojamiento en una casilla de la calle Yowen, en el barrio la Cumbre.El denunciante también fue sometido a pericias médicas en el Hospital Regional Ushuaia, aunque