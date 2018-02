Denuncian estafas con ingresos garantizados a las fabricas a cambio de dinero, el Subcomisario Miguel Godoy, a cargo de la Comisaría Quinta de la ciudad de Rio Grande, confirmo el hecho, “nosotros intervenimos en la jurisdicción, donde solicitaron la presencia de un patrullero porque había un problema entre dos personas”, indico. El metodo utilizado para estafar era similar a la denominado en su momento como fractal, fueguitos, flor de la abundacia (ver)

Según refirió el Subcomisario, la persona que denuncia “explica que el año pasado esta persona (con la que supuestamente tuvo el altercado) le ofrecía un puesto de trabajo en una empresa local, a cambio de una suma monetaria. La maniobra era ponerlos en un listado con esa suma de dinero y si ellos (los supuestos postulantes) se encargaban de conseguir más gente que quería ingresar a estos puestos de trabajo y abonar esa suma de dinero, ellos iban subiendo de posición”.

Aunque por el momento es la única persona que hizo la denuncia, “aportó que puede haber otros casos que tienen la misma situación, estafados con la misma maniobra; el hecho se remonta desde mediados de octubre del año pasado. Los detalles sobre más personas damnificadas en su buena fe, están bajo secreto de sumario y se están investigando”, indico al funcionario policial.

Godoy agregó que “cuando arriba el patrullero al lugar, los efectivos entrevistan a estas dos personas que tenían el problema, aparentemente habrían reñido y una de ellas se retira decidiendo no hacer ningún tipo de actuación, en cambio la otra parte decide radicar una denuncia donde expone detalles y que habría sido estafado con la supuesta promesa de ser contratado para una fábrica”.“Esta persona fue consiguiendo gente –continuó el jefe policial-, abonó la suma que le pidieron pero no obtuvo respuesta con el puesto laboral y como no pudo contactar a esta persona realizó una publicación en las redes sociales que tuvo mucha repercusión donde exponía la foto y el nombre de la persona con la cual terminó teniendo un altercado con él ayer a la noche”.