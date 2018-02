Una empleada del local de comida rápida Mostaza, que funciona en el shopping Paseo del Fuego de la ciudad de Ushuaia, denunció que la empresa dueña de la franquicia quiere echarla “por ser gorda”, y que raíz de ello es víctima de “acoso laboral” para forzarla a renunciar.

Del otro lado, quien sería el gerente, responde: “te soy sincero, el día que vino Pedro me dijo que había que sacarte porque sos mala imagen para la empresa porque sos gorda y no encajás. Es mala imagen y la tenés que sacar, me dijo”, se escucha en la grabación.

“Un caso fragrante de discriminación”

“No puede hablar del tema sin llorar”

“De un día para el otro, la empleada que era modelo resulta que hacía todo mal y encima la maltrataban. El acoso es algo muy fuerte y puede afectar muchísimo a la integridad de las personas”, consideró Hernández.

El abogado de la mujer aseguró que su clienta fue sancionada en al menos cinco oportunidades “sin fundamento”, para “ocultar la verdadera razón de la persecución, que quedó plasmada en una grabación realizada por mi defendida al gerente de la empresa”, afirmó.El letrado informó que el caso fue denunciado el 17 de enero de este año ante el Instituto contra la Discriminación (INADI) y que los funcionarios del organismo “acompañan todas nuestras actuaciones y emitirán un dictamen de un momento a otro”, señaló.“A partir de entonces comenzaron a producirse los hechos de persecución hasta que mi defendida se reunió con el gerente del comercio, Lucas Álvarez, y le preguntó qué era lo que estaba sucediendo. Álvarez le contestó que por indicación de “Pedro” (sería Pedro Corrado, el gerente de operaciones de Mostaza en Buenos Aires) debía lograr que ella se vaya “por gorda” y porque eso generaba una mala imagen para el local”, relató Hernández.En el audio se escucha la voz de la empleada planteándole al gerente que “quiere sacarse la duda de qué se la acusa”, porque “estoy cansada de venir un día y que me digan algo y volver al otro día y que digan otra cosa. Me estoy volviendo loca”, interroga la mujer.Hernández informó que allegados a Mostaza le confiaron que la empresa “despidió al gerente” con posterioridad a este hecho.“Como están dadas las circunstancias, nuestra aspiración es sentarnos con el empleador, o con la empresa titular de la franquicia que es Logística y Servicios SRL, y acordar una desvinculación ante el Ministerio de Trabajo, que contemple el pago de la correspondiente indemnización. No como ellos quieren que es forzando su renuncia”, explicó Hernández.El abogado considera que el hecho constituye “un caso fragrante de discriminación” y asegura que en la oficina del INADI “nunca habían registrado un caso tan claro de discriminación laboral avalado con pruebas”.De acuerdo al testimonio de su abogado, la empleada de Mostaza (que pidió reserva de su identidad) puede acreditar que antes del cambio de la firma concesionaria su desempeño era satisfactorio, y que incluso la empresa le confió un sinnúmero de tareas que realizaba en forma simultánea.De acuerdo al abogado, la mujer se encuentra actualmente “muy afectada por la situación y no puede hablar del tema sin ponerse a llorar. Por eso que hay que parar con este tipo de hechos. No pueden seguir ocurriendo y hacerlos públicos, además de un acto de valentía, constituye una forma de luchar contra el problema”, aseguró el letrado.