Un grupo de diputados nacionales de Cambiemos presentaron en el Congreso un proyecto que busca cobrarles a los extranjeros por educación y salud, la iniciativa, que tiene alcance nacional y afecta a los residentes no permanentes de países donde no existe reciprocidad gratuita con la Argentina.

"Si un argentino puede ser atendido en el país de origen, la persona que provenga de ese país también podrá ser atendida en Argentina", explicó el legislador de Cambiemos. En ese sentido, aseguró que el proyecto "no incluye a aquellas personas que tengan una residencia permanente", quienes tendrán los mismos derechos que los habitantes argentinos.

El proyecto apuesta a dos instancias previas al cobro de un arancel a la persona que se atiende en el hospital público. Si no se logra la reciprocidad, se buscará establecer un régimen de compensación de Estado a Estado. En ese caso, se firmaría un convenio por el que si un extranjero hace uso del sistema de salud del país, el Estado al que corresponde paga su atención.

La presentación se concretó luego de que el gobierno de Evo Morales rechazara un reclamo de la administración de Mauricio Macri para que los argentinos que viajen o vivan en Bolivia puedan atenderse en hospitales públicos, y que el gobierno nacional respalde el cobro de la atención médica a extranjeros que llevará adelante el gobierno de Jujuy.En la presentación los diputados reclaman que se establezca un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para los extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud y educación universitaria.Petri aseguró que los diputados del oficialismo consideran que "para el acceso a la salud y educación pública, en niveles terciario y universitario, las personas que ingresan al país con carácter transitorio, temporario o precario, la condición de gratuidad debe ser a condición de reciprocidad" .Petri remarcó que "es una discusión que tenemos que dar porque se producen visitas al país con el único objetivo de atenderse en los hospitales públicos". En esa línea, agregó que la atención a extranjeros "genera una demanda importante en los servicios de salud que tienen un presupuesto muy finito".Si la reciprocidad y el convenio de compensación no se logran concretar, los legisladores pidieron establecer la posibilidad de que el Poder Ejecutivo paute aranceles para el extranjero que se atiende en los hospitales. En esta última instancia, la persona que se atienda sería la que deba abonar el servicio en forma particular.