Un conductor perdió el control de su auto y chocó contra dos que estaban estacionados, el siniestro se registró en calle Almirante Brown al 1900 de la ciudad de Rio Grande, por donde circulaba un rodado Ford Ka, cuyo conductor perdió el dominio e impactó contra varios autos estacionados en el sector.

Gustavo Armando Guevara

Los daños en estos rodados fueron cuantiosos por lo que los vecinos indignados reclamaron por esta situación, labrándose las actuaciones policiales correspondientes.

El rodado que protagonizó el siniestro fue un vehículo Ford Ka tipo sedan, al mando de,, quien no pudo explicar como terminó contra un Renault Clío y un Hyundai I30, pertenecientes a vecinos que residen en esa cuadra.El conductor responsable no resultó con lesiones y no se le practicó alcoholemia dado que no había personal de Tránsito de la Municipalidad de guardia.