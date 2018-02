La Asociación Bancaria, anunciao dos paros el primero el viernes 9 previo al feriado largo de Carnaval del lunes 12 y martes 13, pero ademas de la primera medida ya adelantaron que el lunes 19 y martes 20 de febrero habra una nueva medida en respuesta al tope del 15% de aumento salarial establecido por el Gobierno para negociar paritarias y en contra de la oferta del 9% realizada por las cámaras empresariales del sector.

La Bancaria denunció que el Gobierno y las entidades financieras pretenden "aniquilar el poder adquisitivo" del salario de los empleados del sector. "Hace cuarenta días nos vienen chantajeando para imponer sólo un 9% de aumento, sin considerar la inflación pasada, la futura, que superará el 20%, e incluso la propia pauta del Gobierno", fustigó el gremio en un comunicado.

Señaló que los trabajadores bancarios también definieron su participación en la marcha convocada para el 22 de febrero próximo por el moyanismo y el barrionuevismo, entre otros movimientos sindicales.

Los bancarios anunciaron que realizarían un paro la semana próxima por lo cual no habra actividad desde el viernes 9 al miercoles 14, pero tras un plenario de secretarios generales, decidieron ampliar la medida de fuerza y concretar una nueva medida de 48 horas desde el 19 de febrero próximo.El vocero de ese gremio, Eduardo Berrozpe, sostuvo que el sector pretende un incremento que "no sea menor al 24,8 por ciento", si no implica cláusula gatillo, aunque aclaró que sí esa herramienta fuera incluida, aceptaría un 19,5%.El Gobierno busca con el sector bancario fijar los límites de la discusión salarial de este año para que los aumentos tengan un tope de 15% y no se aplique la cláusula gatillo . "El Gobierno presiona para que los banqueros no ofrezcan más", aseguró Palazzo.