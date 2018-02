Desde ATE el secretario de la seccional Rio Grande, Marcelo Cordoba, indico que ante los reclamos salariales en el sector de educacion y proximo al inicio de clases; “Vamos a primar que los alumnos empiecen las clases en tiempo y forma”.

Córdoba aclaró que, “esto no quiere decir que no hagamos reclamos o no hagamos medidas de fuerza” ya que advirtió que pueden hacer manifestaciones fuera del horario escolar.

Por ultimo opinó que, “vivimos hablando del futuro de los niños y muchas veces terminaos siendo unos terribles contradictorios”.

En dialogo con FM Aire Libre, Córdoba aclaró que, “ATE no quiere ser parte de la desidia permanente de que las clases no comiencen en tiempo y forma”.Como seccional sindical, “se ha tomado la decisión política, que no lo vamos a usar como elemento de presión, vamos a hacer todo lo posible para que las clases comiencen en tiempo y forma”.“Hemos hablado con los POMyS de las distintas escuelas, ya que en los tiempos que vivimos no podemos permitir que los chicos no tengan el sustento diario de la copa de leche o un plato de comida”, expresó.Resulta por demas evidente que algunos sectores gremiales ya definitivamente actuan y defienden mas los intereses del Gobierno de turno que el de sus propios afiliados, manifestando incluso posturas mas cercanas a un grupo de funcionarios que a la de dirigentes gremiales.