Una masiva movilización se congrego para pedir por el aborto libre, seguro y gratuito en los alrededores del Congreso de la Nación, donde se manifestaron miles de mujeres y hombres. El acto estuvo marcado por una premisa que se repitió en banderas y canciones: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir".

¿Cuántas son realmente las muertes maternas por aborto en la Argentina?.

Factores que inciden en la disminución de la mortalidad materna:

Mueren muchas más mujeres por desnutrición o suicidio que por un aborto provocado

La marcha, denominada "pañuelazo" fue la acción que anticipó la nueva presentación del proyecto de ley y en las redes sociales el hashtagse convirtió en tendencia mundial.Quienes piden su legalización hablan de “un grave problema de salud pública”, pero no dan cifras. Sin embargo, éstas son públicas: representan el 0,025 % del total de defunciones femeninas, sin diferenciar entre abortos provocados y espontáneos"En el año anterior ese mismo indicador era 55, lo que significa que las muertes maternas vinculadas a un aborto se redujeron en un 20 % y representan el 0,025 % del total de defunciones femeninas", según el portal Notivida.Sin embargo, cada año, el Ministerio de Salud da a conocer las estadísticas vitales del país, es decir, los nacimientos y defunciones que se producen en todo el territorio, la tasa de mortalidad infantil, la de mortalidad materna y las causas de los fallecimientos, entre otros. Además, los datos se desglosan por género, franjas de edad, provincias, etcétera.Es un indicador socialmente relevante porque está muy correlacionado con el acceso de la mujer a la atención médica durante el embarazo y a la atención obstétrica de calidad durante el parto. Entre las causas de esa mortalidad materna se encuentran las complicaciones que pueden surgir de un aborto, pero no sólo inducido, sino también espontáneo.Respecto a esta última cifra, cabe aclarar que la DEIS no distingue entre abortos provocados y abortos espontáneos o naturales.Es llamativo que esta cifra que, aunque imprecisa, está a mano de todos y tiene sustento técnico, no sea citada jamás en los alegatos pro-aborto, mientras que sí lo es la cifra especulativa de 500.000 abortos practicados por año; un número sin sustento real.De acuerdo al experto Elard Koch, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile y director de investigación del MELISA Institute, "los factores que habían influido (en reducir la mortalidad materna) eran: cuánto había aumentado la educación de las mujeres, el acceso a la atención obstétrica de emergencia, el acceso al control prenatal temprano, el acceso a la atención profesional del parto por equipo obstétrico calificado, el acceso al agua potable y al alcantarillado porque disminuye las infecciones y el riesgo de infecciones puerperales y otras variables, como la disminución de la desnutrición; básicamente, éstas son las políticas públicas que mostraron un efecto claro en la reducción de la mortalidad materna"., pero esas muertes no ocupan el mismo espacio en los reclamos feministas (Del Río)