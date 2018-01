La Jefa de Inspectores del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Ushuaia, Fabiola Correa quien se viera envuelta en un controvertido accidente vial (ver)

La inspectora en su version según lo que Correa le manifestó al conductor radial del programa En la Mira y que este transmitió a la audiencia

"cama"

Así entonces, en el descargo de la inspectora, deslizó que de los policías que acudieron al lugar del siniestro, "uno tiene antecedentes por el secuestro de su vehículo" , al igual que pasó con otros bomberos que llegaron, "entre los que había gente a la que le habían incautado sus vehículos por no tener RTO o alcoholemia positiva ". Inclusive uno de los policías que llega es conocido de ella y precisamente en las redes sociales una de las personas que sale a defenestrarla es hermana de él”.

Los ojos rojos de llorar:

el día anterior había despedido a mi hijo que se había ido a vivir con el padre. Estuve toda la noche llorando

En el caso de Fabiola Correa Silva, la alcolemia se le hizo dentro del rodado, sin testigos y en un procedimiento ejecutado por sus propios subordinados, con la suspicacia inevitable que de ello deriva. El resultado fue negativo.

En tanto por las redes sociales la Inspectora Fabiola Correa manifesto:

Algunos me difaman otros me la maman

La inspectora quien desde su cuenta de Facebook realizo varios comentarios acerca del hecho que la tuvo como protagonista, decidió concurrir a FM Master's 107.3 y dar su version.Y prosiguió: "El hombre que estaba dentro del Corolla se bajó y le preguntó si le había pasado algo, a lo que ella le respondió que no, que se le había ido el auto. Entonces se intercambiaron los teléfonos, porque no había habido roturas”.Correa dijo que: "Delante del automóvil colisionado, había otro con gente que la reconoció como Inspectora de Tránsito, y que habrían llamado a la Policía y a los Bomberos. Oh casualidad, que dos de las personas que llegaron en ese momento tienen algunos antecedentes por haber sido sus vehículos secuestrados por alcoholemia positiva", es lo que manifesto Correa atraves de su interlocutor.Por último, según indicó el periodista, la mujer "reconoció su error", y expresó que la razón por la cual no descendió del vehículo obedeció a que, como había movileros de algunos medios filmando, "no quiso que se armara un circo".Sobre su negativa a descender del vehículo que conducía, un automóvil Volkswagen Gol, chapa patente LPW-550, de color negro, con polarizado antirreglamentario y con sus focos rotos, con el que impactó contra un rodado Toyota Corolla, dominio NQC-636, de color gris, propiedad de Jorge Humberto Ferrero, la inspectora Fabiola Correa Silva dio otras explicaciones.De esta manera, la empleada municipal intentaba justificar por qué no procedió como cualquier vecino que protagoniza algún tipo de siniestro vial en la vía pública y al que, si además presenta algún signo de anormalidad que llame la atención de policías o inspectores, en su comportamiento o apariencia, se le requiere que baje del rodado para someterse al test de alcoholemia.Mucho carro blin y con 23 años el culo les parti más de un gil pagaron hasta cien mil” y calificó a quienes la criticaron con frases como “sin cerebro, resentidos que no tienen vida, ignorantes, infelices que ni escribir saben”, finalizo la Jefa de Inspectora de Transito de la Municipalidad de Ushuaia.