Un choque entre dos motocicletas en pleno centro de Río Grande termino en tragedia luego que uno de los conductores perdiera la vida.

Jorge Ezequiel Carballo Martinez

Los peritos ahora deberán determinar como fue que impactó con el ciclomotor de baja cilindrada, tras lo cual el conductor de la moto chopera cayó y dio la cabeza contra el cordón del boulevard muriendo en el acto ya que lamentablemente no llevaba colocado el casco.

Yamil Claus Salvarezza

Testigos señalan que las dos motos circulaban en el mismo sentido por la avenida ante lo cual hay distintas versiones de como se produjo el toque entre ambos rodados, aunque no se descarta que venian corriendo una picada.

Segun las primeras informaciones un joven identificado como(25) circulaba en una moto tipo chopera marca Motomel patente 792-IVJ cuando chocó con otro ciclomotor de baja cilindrada sobre la avenida San Martín casi Espora. Aún no se pudo determinar como se dio el impacto, pero este primer conductor dio su cabeza contra el cordón del boulevard y murió en el acto.El joven que ocupaba el ciclomotor restante una 110 cm3 de color negra sin marca visible fue identificado como(22), domiciliado en calle Luisa Rosso de Chacra II de Rio Grande. El mismo fue hospitalizado en forma preventiva con lesiones que no revestirían mayor gravedad, aunque aún se le están realizando estudios médicos en el hospital. Este joven no es la primera vez que esta involucrado en un accidente de transito.