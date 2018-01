Dos médicas cardiólogas confirmaron todas las denuncias que el Sindicato de Profesionales Médicos ha efectuado a lo largo del año sobre el funcionamiento del hospital público en Río Grande. Las Dras. Ruth Haag y Florencia Otrino aseguraron que la principal razón por las cuales los médicos se van del hospital “es el maltrato” y apuntaron contra el Subsecretario de Gestión Sanitaria Zona Norte, Víctor Díaz -esposo de la legisladora, Angelina Carrasco (FPV). En tanto tambien las medicas dijeron que el Ministro Colman “nunca nos dio una respuesta” y revelaron que han recibido amenazas para que vuelvan a trabajar en el hospital. Realizaron fuertes críticas a las políticas del Gobierno de Bertone con relación a la salud.

Con relación a los haberes de los profesionales médicos, las facultativas calificaron de “injusto” lo que ocurre en otros servicios con la contratación de profesionales externos dado que “la mejor pediatra que conocemos está haciendo guardias por $4000 mientras que un contratado cobra 14 mil pesos, cumplen la misma función además hemos observado que no son tan estrictos con los profesionales contratados como lo son con los de planta del hospital” . En tanto que las guardias “a la planta permanente se les paga algo más de 800 pesos en tanto que a los médicos contratados se les paga $14 mil.

Y apuntaron directamente sus críticas al “ Subsecretario de Gestión Sanitaria Zona Norte, Víctor Díaz , que es la persona que tiene más contacto con la Dirección y quien tiene las formas más represiva y agresiva de expresarse y si esa es la pantalla que nosotros vemos hacia arriba nos deja mucho que desear”.

Las profesionales médicas Florencia Otrino y Ruth Haag, son dos cardiólogas que renunciaron a la planta permanente del Hospital Regional de Río Grande (HRRG) revelaron en FM Aire Libre los inconvenientes que existen en ese nosocomio y que los profesionales médicos decidan emigrar a el sector privado.Por lo tanto “cuando uno empieza a ver la posibilidad que existe de crecer como servicio, empezar a tener más posibilidades de hacer estudios e inclusive la posibilidad de tener una unidad coronaria, por supuesto se entusiasma por esa posibilidad y comienza a dar lo mejor para que eso suceda”.Y por lo tanto “uno dice hasta acá llegué, por salud propia, y ver donde puedo hacer algo positivo para la salud de Río Grande y en el Hospital no puedo” y especificó que las dificultades se presentan porque “hay un maltrato institucional, se nota, todos lo vemos” incluso “en la nota que salió de SIPROSA fuimos explícitas sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal”. Y relató que “hemos tenido situaciones con una médica pediátrica; una cardióloga infantil en el cual hubo un problema en una institución privada con un bebé y la obligaron a asistir a ese bebé, pero de una manera que no son la forma y por ese hecho puntual a mí me amenazaron por teléfono y me dijeron que si la doctora no iba tomarían medida con nosotros”.Además, las profesionales contaron que “nos han sacado fotos cuando se hacen paros generales para ver si en el servicio estamos trabajando o no estamos trabajando, y me he quedado de eso tanto con el Director como más arriba, dado que “te sentís como perseguida” relató la Dra. Florencia Otrino.Y aseguraron que estos dos últimos años de solicitar diferentes cosas para un mejor funcionamiento del servicio “fueron dos años de silencio” por parte del Gobierno de Bertone y cada vez que nos juntábamos a hablar era un sí, sí pero no pasaba nada”.Además, remarcaron la situación del “régimen de residente que es el último eslabón de la carrera de médico. Cualquier médico que tiene una residencia la pasa mal, la palabra del residente no vale o si otro hace algo mal también es culpa del residente. Nosotros tuvimos que hacernos cargos de un caño que se rompió de agua y de un cable que se quemó. No tenemos enchufes, y dicen que lo tienen que comprar los médicos. Así es con todos los médicos”, dijo la doctora.En materia salarial revelaron que “en algunos casos recibimos el plus por vivienda que son 6000 pesos y con 15 días de guardia más o menos el salario llega a 64 mil pesos, pero el que no hace guardia gana más o menos 50 mil pesos”, sin embargo “yo no quiero que me aumenten el sueldo con guardias, quiero que les aumenten a todos” y sentenció “aunque me ofrezcan un millón de dólares no me voy a quedar, no concuerdo con el manejo que existe” y especificó que “hablo de los Directores para arriba porque lo que corresponde a Dirección hacen lo que pueden” señaló una de las profesionales.También se quejaron porque “nos están poniendo muchas trabas con las renuncias que presentamos en noviembre para que se haga efectiva a partir de enero y nos notificaron a través de una cédula que no iba a ser aceptada y yo tuve un llamado del Víctor Díaz que me dijo que debíamos reunirnos y ver la manera de arreglar para no nos vayamos, pero mi decisión está tomada y es irrevocable y me advirtió que podría utilizar artilugios legales para demorar la renuncia”.Y volvieron a insistir en que el principal factor por el cual los profesionales está emigrando del sector público “es el maltrato” dado que “el hospital tiene un potencial increíble y hay muy buenos profesionales, con muy buena formación como para después llegar a tratar y que se los trate como se los trata” y volvieron a ejemplificar que estas situaciones también ocurrieron cuando “nos quisieron imponer la cirugía cardiovascular y entre todos los servicios nos opusimos porque no tenemos las condiciones óptimas para llevarla a cabo” y el Ministro nos dijo textualmenteaunque “en realidad no nos oponíamos, qué más quisiera un cardiólogo, pero hay que reconocer que el hospital no está preparado, no tenemos un quirófano para eso, no tenemos un quirófano para eso y tampoco tenemos el personal para hacerlo” revelaron para sintetizar el grado de temeridad de las autoridades de salud de la provincia.