Una Inspectora de Tránsito de Ushuaia, identificada como Fabiola Correa chocó contra un vehiculo estacionado, se rehuso a descender del rodado y tampoco tenia en su poder el carnet de conducir habilitante.

Se dio aviso a los servicios de emergencia, Bomberos Ushuaia y personal de la Comisaria Segunda acudio al lugar, dando cuenta que la conductora se negaba a descender del rodado, como asi tambien que la misma no poseia el carnet de conducir habilitante en su poder.

(AMPLIAREMOS)

El hecho se registro en calle Pastor Lawrence interseccion con Concejal Rubinos, cuando la conductora embistio a un vehiculo marca Toyota modelo Corolla que se encontraba estacionado.Correa quien conducia un vehiculo marca Volskwagen modelo Gol, dominio LPW-550 con vidrios polarizados, llamativamente y a pesar de ser personal de la Direccion de Transito de la Municipalidad se encontraba circulando en infraccion, ya que no solo no tenia el carnet de conducir en su poder, sino tampoco el RTO vigente y hasta el momento de la nota no habia llegado personal de Transito para efectuarle el control de alcoholemia como se hace en todos los casos, como asi tampoco el incautamiento del rodado.