El Ministro de Gobierno de la provincia, José Luis Álvarez adelanto que “No habrá incremento salarial para los trabajadores del Gobierno provincial en el 2018” , cuando fue consultado sobre el particular y sostuvo que “todos los gremios siempre están expectantes con respecto a la pauta salarial” pero aclaró que “además de forma el Consenso Fiscal hemos adherido a la Ley de Responsabilidad Fiscal que nos obliga a nosotros a que la única forma de poder aumentar los gastos en sueldo es en caso de que no tengamos déficit; que tengamos superávit o que tengamos equilibradas las cuentas”.

Y explicó “para dar un incremento a toda la masa salarial que tiene el Gobierno hoy si tomáramos un 10% como incremento deberíamos pedir un adelanto a Nación de 1500 millones de pesos porque no tenemos los recursos que se pueden pedir como préstamos o como ATN y en el consenso fiscal los gobernadores firmaron que nadie puede recibir más que otro en ATN (Aportes del Tesoro Nacional)”, por lo tanto “solo se podría pedir un préstamo y significarían pagar 300 millones de intereses” con los cual “estaríamos endeudando a la provincia en 1800 millones y no tenemos esa capacidad de repago porque ya tenemos tomados créditos anteriores que ya hemos tomado más los ATN” y aseguró “la capacidad de repago que tenemos es nula y salvo que Nación decida, graciosamente, regalarnos dinero, es muy complicado” sentenció el Ministro de Gobierno.

En cuanto al pago de salarios del mes de diciembre a los empleados estatales el mismo se realizara desde las 0 horas del Martes 9 de Diciembre.

Pero advirtió que en el Presupuesto para el 2018 se estimó “un déficit de 1700 millones de pesos, con lo cual cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal nos pone un corset importante en lo que es gastos en sueldo” por lo tanto sentenció “va a estar muy complicado en lo que son las cuentas públicas para poder dar un aumento salarial” por lo que “vamos advirtiendo las dificultades” y reafirmó “en estos momentos no me imagino ningún tipo de incremento”.Y remató “si hemos firmado y nos hemos comprometido como provincia a cumplir con esta Ley de responsabilidad fiscal me parece que hay que ser coherentes con cumplir con los compromisos asumidos”. Por lo tanto, remarcó “hoy 4 de enero yo no veo ninguna posibilidad de otorgar un incremento salarial”.