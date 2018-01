Impulsan que las Universidades Publicas tenga cupo para carreras superpobladas. La realidad muestra un singular exceso de concurrentes en orientaciones que no son prioritarias para las necesidades del país y con resultados muy pobres, muchos jóvenes se anotan en carreras que no son prioritarias para determinado perfil productivo, y que al tener muchos estudiantes/egresados van a generar frustración.

¿Qué es una carrera superpoblada?

: 1 Las universidades públicas deben seguir siendo gratuitas.3 La universidad es parte del sistema educativo, y sus problemas no pueden resolverse fuera de contexto.5 Las ciencias sociales son imprescindibles como fuente de conocimiento y como factor contributivo al desarrollo productivo.Aquella que tiene muchos más estudiantes de los que el mercado laboral va a necesitar dado cierto patrón de desarrollo. En otras palabras, carreras que no son prioritarias para determinado perfil productivo, y que al tener muchos estudiantes/egresados van a generar frustración.Pero más allá de las definiciones teóricas o abstractas, hay datos que alcanzan para demostrar que hay carreras superpobladas para cualquier futuro imaginable de la Argentina. Según la última estadística disponible del Departamento de Información del Ministerio de Educación, en el 2015 había en el conjunto de las universidades estatales 1.830.000 estudiantes, de los cuales se recibieron 83.000, si se asume que el promedio de las carreras es de 5 años, ese número se lo podría multiplicar por cinco y aún así es muy bajo.El presupuesto del Estado Nacional para 2018 destinado a las universidades públicas, es de $100.900 millones, equivale al 3,5% del presupuesto total. Un montón de dinero.En las cuatro carreras de ciencias básicas (biología, química, física y matemáticas) de universidades estatales en 2015 había 53.200 estudiantes, de los cuales egresaron 2.600. Muchos menos que Psicología, Artes, Ciencias de la Comunicación, y no alcanzan a los de Sociología, Antropología y Psicología Social;“Estamos teniendo muchas dificultades para conseguir ingenieros e informáticos”. En el último año contrató en promedio un total de 100 profesionales por mes, pero dijo: "estamos teniendo muchas dificultades para conseguir ingenieros e informáticos". Y agregó: "extrapolando nuestros números, estimo que el mercado podría absorber el doble de ingenieros e informáticos, si los hubiera".¿No debería hacer algo la política para reorientar esfuerzos? Algo hace. Por ejemplo, el Ministerio de Educación con el Programa Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI), que a través de incentivos tuvo algún resultado positivo en atraer y retener estudiantes. Pero resulta muy insuficiente.Este tipo de propuesta genera dos reacciones en contra. En un intercambio por twitter, el ingeniero Enrique M. Martínez objetó que "eso sería concebir a la universidad como un centro de formación para el mercado de trabajo, en lugar de un espacio para aumentar la capacidad de entender el mundo", y agrega que "el problema no se resuelve con medidas restrictivas que terminan siendo elitistas, ya que hay quienes pueden pagar cursos privados y quienes no".Axel Rivas, experto en educación del Cippec, explica a Infobae que "la Argentina es uno de los pocos casos en el mundo de universidad gratuita y de libre acceso, con todo lo bueno y malo que eso conlleva".¿debe el Estado financiar una carrera de marketing, o ese tipo de formación debe ser dejado a la universidad privada?".La admisión en universidades públicas en Brasil es mucho más competitiva que en las privadas porque son gratuitas y, en general, de mejor calidad. En las públicas suele haber diez candidatos por plaza y en las privadas sólo dos. Cada universidad establece su exigencia de resultado en el Enem como piso para la aceptación.