Un choque y posterior secuestro de uno de los rodados involucrados se registro en la interseccion semaforizada de 12 de Octubre y Malvinas Argentinas en la ciudad de Ushuaia.

Gabriela Blanca Marina

Juan Ortuste Salazar

Al arribar personal de la Dirección de Tránsito dispuso el incautamiento del Renault 19 ya que su conductor no contaba con la documentación requerida.

Meses sin semaforo:

Hasta el momento y a pesar de la cantidad de choques que se producen en el lugar desde la Municipalidad a pesar de la cantidad de funcionarios e inspectores de transito no se dieron cuenta cual es el motivo principal por el cual en el lugar se producen choques en el sector.

En el hecho se vieron involucrados un un vehiculo marca Ford modelo Fiesta conducido por, de 42 años de edad y un rodado marca Renault modelo 19, al mando de, de 57 años, los cuales no presentaban lesiones.El sector donde ocurrio en choque a pesar de ser una de las esquinas mas transitadas de la ciudad presenta una deficiente semaforizacion puesto que cuando uno transita por Maipu hacia Malvinas Argentinas, el semaforo principal de la parte alta no solo no funciona, sino que hace meses directamente no esta y esto provoca que muchos al no ver las luces del mismo no frenen.