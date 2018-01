Los gobernadores del PJ entre ellos la de Tierra del Fuego, Rosana Bertone rechazan la unidad del peronismo si incluyen a Cristina. Unos dicen que Cristina es su límite, otros que el daño del pasado es irreparable. Los menos reacios deslizan que podría haber un gesto pero que no creen que pueda -o deba- ser ahora. Y que, como formato para enfrentar unidos a Mauricio Macri, está el recurso de las PASO.

La foto o el encuentro con Cristina tampoco resulta simpático para mandatarios como Gustavo Bordet de Entre Ríos, Domingo Peppo de Chaco, el riojano Sergio Casas o la fueguina Rosana Bertone. El club de los gobernadores viene de padecer, en más de un caso, la existencia de boletas K en sus provincias.

Eso lo hicieron, incluso, gobernadores que son duros opositores de Macri como Insfrán -sus senadores están con Pichetto, aunque sus diputados están en el FpV-, Carlos Verna (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), que fue socio en Buenos Aires (donde fue candidato su sobrino Nicolás Rodríguez Saá en la lista de Unidad Ciudadana) pero luego tienen tiempos y lógicas distintas.

La propuesta de Gustavo Menéndez, el debutante presidente del PJ bonaerense, de montar una mesa grande donde confluyan todos los peronismos, choca con la resistencia de jefes territoriales que acumulan recelos con la ex presidenta. El intendente de Merlo, que habló con Sergio Uñac (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y, entre otros gobernadores, Gildo Insfrán (Formosa), agitó el arranque del verano con una propuesta "de unidad" entre los múltiples sectores del panperonismo.La prensa recogió una postura similar entre la mayoría de los gobernadores del PJ. El salteño Urtubey y el cordobés Juan Schiaretti aparecen entre los que no contemplan ningún acercamiento a la ex presidente. Fueron, y siguen siendo, los más duros junto al senador Juan Manuel Pichetto, que milita el rápido lanzamiento de un candidato del peronismo no K.El plan Pichetto vale para la variable de una PASO grande donde compitan distintas expresiones del peronismo, formato que patrocina el PJ bonaerense y que avala el cristinismo. "Si el peronismo va junto evita que Cambiemos gane en primera vuelta. El balotaje, después, es una lotería", dice un armador provincial. Esa consigna casi no tiene refutadores en el PJ.Varios tienen, además, herencias en tránsito? o disputas por las jefaturas locales en la que aparecen dirigentes que se referencian con la ex presidenta. Un caso: Peppo con Jorge Capitanich. el ex jefe de Gabinete, que es intendente de Resistencia.El sanjuanino Uñac y Juan Manzur, de Tucumán, dos de los pocos ganadores electorales de 2017, ya colocaron a Cristina en la vidriera del pasado y han hecho esfuerzos por despegar de la marca K pero, en paralelo, son críticos de las políticas de Mauricio Macri.Ante eso aparece, como regla general, que podría haber un gesto de unidad genérica con el objetivo específico de allanar una PASO grande que involucre a la mayor cantidad de actores del PJ. "En tanto haya internas, pueden estar todos adentro", explica un peronista provincial.La "unidad" no se pudo, hasta acá, sellar en el Congreso, donde el grueso de los gobernadores optó por bloques diferentes a los K: el PJ territorial se nucleó, mayoritariamente, en el Bloque Justicialista, mientras que el kirchnerismo se quedó en el Frente para la Victoria.Para algunos, el rechazo a Cambiemos parece más fuerte que una hipotética unidad con Cristina. Para otros es al revés. Con esa contradicción, el peronismo empieza a caminar hacia 2019.