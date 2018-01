El Presidente Mauricio Macri, a través del Ministro Rogelio Frigerio, ordenó a su gabinete que les atiendan los reclamos a los diez mandatarios provinciales opositores que ayudaron a aprobar la reforma previsional entre ellos Bertone.

Casi a modo de ranking, y con el aval del Presidente, el ministro del Interior destacó a Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Domingo Peppo (Chaco), Juan Manzur (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego). "Si ellos los llaman, atiendan el teléfono", les pidió Frigerio.

Parece una obviedad pero no lo es tanto. Se trata de un punto elemental sobre el que los gobernadores, incluidos los de Cambiemos, se quejaron muchas veces:

Si bien diálogo institucional hay con todos, incluso con la santacruceña Alicia Kirchner, el pampeano Carlos Verna y Gildo Insfrán (Formosa), la relación con los gobernadores mutó a lo largo de los dos años que Macri lleva en el poder. Un caso emblemático es el de Sergio Uñac, quien a los ojos del Gobierno pasó de héroe a villano en menos de un año. Tanto que hoy no integra la selecta lista "de buena fe" que hizo Macri.

Más de un ministro no llegó a tomar nota cuando en plena reunión de Gabinete, Rogelio Frigerio tomó aire y les dictó uno a uno los nombres de los diez gobernadores opositores que, entiende Mauricio Macri, "ayudaron a garantizar la gobernabilidad" y que, en consecuencia, merecen un trato especial de parte de sus funcionarios.hay varios ministros que no les contestan las llamadas. Frigerio, Carolina Stanley (Desarrollo Social), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Dietrich (Transporte) y Germán Garavano (Justicia), son honrosas excepciones.A eso aludió ayer el jefe de Gabinete Marcos Peña cuando se entusiasmó en "poder trabajar en una agenda común que permita no sólo discutir la coyuntura, sino trabajar en la construcción de un mediano y largo plazo" e instó a "no mentir, no engañar y no hacer la demagogia chiquita". Fue un guiño a los que colaboraron y, al mismo tiempo, un dardo por elevación a los que se desmarcaron del Gobierno en diciembre.