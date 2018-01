Desde la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Luis Capellano, confirmó que el organismo inició alrededor de 160 procedimientos administrativos por la comercialización de mercadería a través de las redes sociales, ante la fuerte presion de las Camaras de Comercio de Ushuaia y Rio Grande. Recordemos que en julio del año pasado comerciantes (ver)

Capellano ratificó que desde el organismo “estamos trabajando activamente con las dos cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande”, que reclaman un mayor control de la venta por las redes sociales.

Y agregó: “Muchas veces se nos pide mucha celeridad respecto de estos procedimientos, pero dentro de estos procedimientos hay plazos y no cumplir esos plazos y no tener bien el acta administrativa hace que un trabajo de seis meses pueda ser determinado como nulo”.

En declaraciones a la prensa, el director Ejecutivo de AREF, confirmó la medida y manifesto que “Es nuestra obligación combatir la venta ilegal”, asegurando que actualmente “estamos en el proceso de notificaciones y procedimientos que marca el Código Fiscal, para que el acto administrativo no sea nulo el día de mañana”.“Vamos a combatirlo porque es nuestra obligación combatir la venta ilegal”, dijo el titular de AREF, señalando que además se trabaja “muy activamente” con la Asociación Argentina de Anti Piratería “para detectar el origen de la mercadería que se vende, que muchas veces es falsificada y no es original”.“Todo contribuyente tiene su derecho a defensa, somos respetuosos de ese derecho y de los plazos, muchas veces las cámaras no piden más celeridad, pero uno les tiene que explicar”, dijo.