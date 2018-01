Desde el gobierno provincial se puso en marcha el “Programa Llegó el Gas” con el que busca terminar con la garrafa social, se trata de una medida que en cierta medida complementa la regularizacion de los okupas en Ushuaia que se conocio en las ultimas horas luego de promulgarse la medida (ver)

Para acceder a este programa “llave en mano”, el interesado deberá estar inscripto en el padrón de usuarios del subsidio a consumos residenciales de GLP; ser titular del inmueble en el que se realizará la conexión; contar con el certificado de factibilidad de conexión emitido por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y no poder afrontar el costo que demande la conexión a la red de gas natural.

Esta acción impulsada desde el Ministerio de Economía, es complementaria al plan de obras diseñado en materia de ampliación de la capacidad de transporte del gasoductos fueguino y de tendido de gasoductos a diversos barrios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Soluciones definitivas:

Segun manifestaron autoridades provinciales el subsidio a la instalación de las conexiones de gas domiciliario es una medida de fondo para solucionar el acceso al gas a toda la población, en especial la de menores recursos.El “Programa Llegó el Gas”, se comenzara a instrumentar a partir de este año, de acuerdo a lo que establece el Decreto 70/17, el cual tiene como objetivo el de “facilitar el acceso a las personas inscriptas en el Padrón de Usuarios del Subsidio a los Consumos Residenciales de GLP de la Provincia, a la conexión de red de gas natural”.De esta manera el Ejecutivo persigue una doble finalidad; mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia que no cuentan con el servicio de gas y, al mediano plazo, generar un ahorro a la finanzas públicas ya que cada nueva conexión a la red de gas implica reducir la cantidad de beneficiarios al subsidio al gas envasado, que hoy asciende a unos 7730 usuarios cuya cobertura demanda unos 700 millones de pesos al año.Los únicos datos que no aporta el decreto de creación del programa “Llegó el Gas”, son el monto dinerario que se afectará este año al mismo y el tope del monto del subsidio a otorgar por beneficiario.En los fundamentos del decreto se puntualiza: “En pleno siglo XX no resulta razonable que la inversión en desarrollo humano esté dirigido a subsidios efímeros y no a soluciones definitivas”.