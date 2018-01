Una denuncia por presunto abuso sexual contra el sacardote Cristian Vazquez a una menor (ver)

En relación a la denuncia de un presunto soborno que habrían intentado pagar miembros de la Iglesia a su ex mujer para que no denunciara, el entrevistado sostuvo que “desconozco la persona que lo hizo. Mi ex esposa y mi hija me contaron. Además cuando estaba la abogada anterior (la Dra. Adriana Varisco), no se movían los papeles, tenían ese problema. Ahí fue cuando se ofreció el soborno, por eso también sospechan de la abogada totalmente. Yo estoy muy lejos y lamentablemente no puedo ir allá por trabajo y porque tengo a mi hijo acá, y el tema está muy complicado por todo esto”.

“Mi hija nunca me contó porque seguramente me quería cuidar ya que tuve un infarto hace dos años y yo entiendo que ella no me quiso contar para que no me sienta mal. Pero no lo entiendo de la madre que no me lo haya contado”, concluyó.

“Abuso sexual con acceso carnal”

“Abuso sexual gravemente ultrajante”

Mario es padre de la menor supuestamente abusada por el cura antes mencionado cuando este recidia en Rio Grande.“Me topé hace dos meses con la noticia de lo que le pasó a mi hija. Veo una foto del sacerdote este que era muy amigo de la familia. Incluso yo me sentía un poco culpable, yo lo llevé a casa y lo hice amigo”, señaló Mario.Luego el entrevistado recordó que “empecé a sospechar de la infidelidad de mi ex mujer con el cura, y yo tenía amistades que me revelaban cosas para pensar que era así. Pasaron muchas situaciones para pensar que pasaban cosas”.Posteriormente Mario llamó a su hija en Río Grande “y ella me contó todo. Fue muy duro para mí”, recordó, agregando que “cuando denuncié esto en el ministerio le mandé un correo por Facebook al Obispo D´annibale diciéndole lo que pasaba y de las sospechas y nunca me contestó. Cuando le conté lo de mi hija tampoco me contestó. Es una persona inoperante para la diócesis porque se le están yendo de mano las cosas”.“El tema es que el Obispo dejó en funciones a este sacerdote sabiendo lo que hacía en privado. Eso está mal, ¿Cómo ejemplo para quien era?”, se preguntó el padre.Recordemos que el juez Daniel Césari Hernández, proceso el ex cura Cristian Vázquez sobre quien pesa la sospecha de haber abusado varias veces de una menor de 12 años. La denuncia se radicó hace un año y lo acusan de los delitos deen una ocasión, y por el deen dos ocasiones, en tanto que en los tres hechos, se incorpora el agravado por su condición de ministro de culto religioso en Río Grande.