El presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), Gustavo Baré, dijo que insistirá en el pedido de aumento del boleto de colectivo y que se presente llevar el mismo a $ 18 pesos de manera escalonada para mediado de año.

Tambien se refirio a la nueva tarifa fijada en $11 – que aún no se ha implementado-

El Presidente de la UISE aclaró que “aun con este nuevo valor, muy inferior al que propusimos en base al estudio, el servicio seguirá prestándose”, sin embargo, “no vamos a poder renovar las unidades a medida que sea necesario, teniendo en cuenta que la vida útil es de 36 meses”, advirtió. En esa línea reiteró que “la estructura económica es el factor determinante del servicio; no es un capricho”, sostuvo.

Nueva tarifa implementación:

y anticipo que insistirán el pedido de aumento para llevar el boleto de colectivos a $14; luego a $18 en junio y no descartaron un tercer incremento este año, para sostener la calidad del servicio y proyectar la renovación de unidades.Cabe recordar que en el último encuentro con los concejales, previo a la sanción de la ordenanza que fijó la nueva tarifa del servicio de colectivos, las autoridades de la UISE habían anticipado su intención de llevar el boleto a $13,92 desde enero y $18 en julio. Tras la promulgación de la ordenanza N° 5378 que establece el boleto a $11, el Presidente de la UISE adelantó que en marzo próximo volverán al Concejo para insistir el pedido de incremento a $14; en junio a $18 y no descartan un tercer aumento durante este año. “No actualizar la tarifa no es más que hipotecar el futuro del servicio”, advirtió.Consideró que el aumento escalonado, “si bien no es una medida simpática, y seguramente genera rechazo en la gente, es lógico y necesario para que el servicio siga sosteniendo las mejoras sustanciales que están a la vista de todos los usuarios”, en lo que definió como “nuestro desafío desde la empresa; mantener la calidad y operatividad, para lo cual nos basamos en números, nada más claro y técnico”, señaló.La estructura de costos operativos contempla mantenimiento de las unidades; amortización; combustible; costos laborales (70 trabajadores entre choferes y administrativos), entre otros aspectos. El cálculo realizado por la UISE incluye también el costo por kilómetros recorridos; la cantidad de pasajeros; estudios publicados por el Ministerio de Transporte de la Nación; recomendaciones de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) y estudios de otras empresas de transporte del interior del país.En tanto anticipó que una vez implementado el nuevo boleto, se pondrá en marcha la ampliación del recorrido de la línea C, que incorpora la calle Alem e ingresa a las nueva urbanizaciones del Pipo, poniendo en funciones las tres unidades de menor porte.